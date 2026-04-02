Apples Fitnesschef Jay Blahnik kündigt Rückzug an

Apples Fitness-Chef Jay Blahnik will das Unternehmen im Sommer verlassen. Der New York Times zufolge hat der 57-Jährige seinen Rückzug in einer E-Mail an seine Mitarbeiter angekündigt. Apple hat laut der Zeitung bestätigt, dass sich Blahnik in den Ruhestand verabschiedet, jedoch keine Angaben zu Gründen oder möglichen Nachfolgern gemacht.

Bilder: Apple

Blahnik selbst hat seinen Rückzug damit begründet, dass er mehr Zeit mit seiner Familie verbringen und einen Umzug nach New York planen wolle. Allerdings erfolgt die Ankündigung zu einem Zeitpunkt, an dem zuletzt nicht nur die Person Blahnik, sondern auch die Zukunft von Apples Fitnessprogramm kontrovers diskutiert wurde.

Vorwürfe gegen den Fitnesschef

Ehemalige und aktuelle Beschäftigte hatten Blahniks Führungsstil heftig kritisiert. Dabei war unter anderem von unangemessenem Verhalten und verbalen Übergriffen die Rede gewesen. Mehrere Teammitglieder hätten aus diesem Grund in den vergangenen Jahren längere krankheitsbedingte Auszeiten genommen.

Gleichzeitig wurde bekannt, dass Apple eine Beschwerde wegen mutmaßlicher sexueller Belästigung außergerichtlich beigelegt hat. In einem noch anstehenden Gerichtsverfahren sieht sich der iPhone-Hersteller mit der Klage einer Mitarbeiterin konfrontiert, die Blahnik Mobbing vorwirft.

Fitnessprogramm steht unter Beobachtung

Zudem hat kürzlich die Meldung die Runde gemacht, dass Apples Erfolg im Fitness- und Gesundheitsbereich hinter den internen Erwartungen zurückbleibt. Unter anderem stehe deshalb das für 9,99 Euro angebotene Abo Fitness+ auf dem Prüfstand.

Blahnik ist seit 2013 für Apple tätig und spielte eine zentrale Rolle bei der Entwicklung von Fitnessfunktionen für die Apple Watch. Dazu gehört insbesondere das bekannte Aktivitätssystem mit den Belohnungen und Fitnessringen. Später verantwortete er auch den Aufbau des kostenpflichtigen Angebots Fitness+, das seit diesem Jahr auch mit deutschen (KI-)Trainerstimmen verfügbar ist.