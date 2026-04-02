Interne Kritik als Anlass?
Apples Fitnesschef Jay Blahnik kündigt Rückzug an
Apples Fitness-Chef Jay Blahnik will das Unternehmen im Sommer verlassen. Der New York Times zufolge hat der 57-Jährige seinen Rückzug in einer E-Mail an seine Mitarbeiter angekündigt. Apple hat laut der Zeitung bestätigt, dass sich Blahnik in den Ruhestand verabschiedet, jedoch keine Angaben zu Gründen oder möglichen Nachfolgern gemacht.
Bilder: Apple
Blahnik selbst hat seinen Rückzug damit begründet, dass er mehr Zeit mit seiner Familie verbringen und einen Umzug nach New York planen wolle. Allerdings erfolgt die Ankündigung zu einem Zeitpunkt, an dem zuletzt nicht nur die Person Blahnik, sondern auch die Zukunft von Apples Fitnessprogramm kontrovers diskutiert wurde.
Vorwürfe gegen den Fitnesschef
Ehemalige und aktuelle Beschäftigte hatten Blahniks Führungsstil heftig kritisiert. Dabei war unter anderem von unangemessenem Verhalten und verbalen Übergriffen die Rede gewesen. Mehrere Teammitglieder hätten aus diesem Grund in den vergangenen Jahren längere krankheitsbedingte Auszeiten genommen.
Gleichzeitig wurde bekannt, dass Apple eine Beschwerde wegen mutmaßlicher sexueller Belästigung außergerichtlich beigelegt hat. In einem noch anstehenden Gerichtsverfahren sieht sich der iPhone-Hersteller mit der Klage einer Mitarbeiterin konfrontiert, die Blahnik Mobbing vorwirft.
Fitnessprogramm steht unter Beobachtung
Zudem hat kürzlich die Meldung die Runde gemacht, dass Apples Erfolg im Fitness- und Gesundheitsbereich hinter den internen Erwartungen zurückbleibt. Unter anderem stehe deshalb das für 9,99 Euro angebotene Abo Fitness+ auf dem Prüfstand.
Blahnik ist seit 2013 für Apple tätig und spielte eine zentrale Rolle bei der Entwicklung von Fitnessfunktionen für die Apple Watch. Dazu gehört insbesondere das bekannte Aktivitätssystem mit den Belohnungen und Fitnessringen. Später verantwortete er auch den Aufbau des kostenpflichtigen Angebots Fitness+, das seit diesem Jahr auch mit deutschen (KI-)Trainerstimmen verfügbar ist.
Die Fitness App auf der Apple Watch ist immer noch zu umständlich. Zuviele Klicks nötig um ein Training zu starten und zu beenden. Da sollte sich doch mit dem Update auf 26.4. was ändern?
Kann man mittlerweile die Entfernung auf einem Laufband nach dem Training anpassen?
Mich haben zu viele Sachen genervt, daher benutze ich lieber Garmin.
Einzig ein Fitbit Health Coach auf iOS könnte mich zu einem Fitbit Gerät locken, falls denn 2026 neue Fitbit Hardware kommt.
Apple müsste schon massiv im Sportbereich aufholen, damit ich meine AW 10 aus der Schublade raushole.
Vielleicht wird es ja was mit Health+ Dank Google Gemini.
Ist besser geworden
Will sich wer mit mir unterhalten
Nö
Ja ich.
Ok worüber?
Viel ist relativ – FitnessApp öffnen – Training antippen und Training starten
Man muss aber, ich glaube seit 26.3. auf einen Startpfeil klicken, während vorher der gesamte Bildschirm des ausgewählten Trainings angeklickt werden konnte. Das ging wesentlich einfacher. Und zum Training beenden 2 x klicken nervt total.
+1
Geht mir ähnlich.
Nervt tatsächlich. Dazu kommt noch, dass bei mir jedesmal beim Spaziergang „Gehen indoor“ erkannt wird. Bewegungsdaten zurücksetzen etc. hat nicht geholfen.
Wie wäre es mit : Arm geben und sprechen ? Training….starten. Ebenso stoppen
Ok, Danke, werde ich mal testen. Zumindest draußen, wenn ich alleine trainiere. In der Muckibude mit der Uhr sprechen ist irgendwie doof.
Man kann den Pfeil auch mit dem Doppeltippen von Finger und Daumen einfach bestätigen. Funktioniert bei mir problemlos.
Arm heben :-)
Seit 26.4 sind in Österreich die deutschen Stimmen in Fitness+ verschwunden. Keine Ahnung ob es in Deutschland anders ist.
Ich nutze das Programm sehr regelmäßig und kann es jedem nur empfehlen. Man kann sich eigene Trainingspläne zusammen stellen und auch entsprechend anpassen.
Was ich sehr hoffe:
1) mehr individuelle trainingsbasierte Vorschläge anhand der vorhandenen Leistungswerte. Apple hat alle Daten da! Sie könnten perfekt Trainingspläne und Leistungsherausforderungen an die jeweiligen Leistungen der Sportler anpassen und vorschlagen!
2) Training mit weiteren Personen im selben Raum! Mit Verknüpfung von bis zu 4 Personen auf einem Screen.
3) Live Training Sessions analog einer klassischen Bespaßung im Studio. Am besten zielgerichtet mit Anfeuerung an die jeweiligen Teilnehmer.
Zusammen mit den Gesundheitsdaten kann Apple wirklich viel erreichen und das auch entsprechend monetarisieren wie kein Anderer aufgrund des Ökosystems.
Ich hoffe sie machen ordentlich weiter und schieben das jetzt nicht wegen dem ausbleibendem AI Gedöns aufs Abstellgleis.
Mit 57 Jahren in den Ruhestand, das macht was mit mir… bin „Baujahr“ 1969…
Das habe ich mir auch gedacht…
Ichh finde die fitness app wirkt mittlerweile etwas vernachlässigt. Die Bedienung ist teilweise umständlich (training beenden ein Albtraum) und wenn ich die watch abziehe, weil ich sie sonst am Trainingsgerät verkratze, lässt sich das Training nicht fortsetzen, trotz AirPods Pro 3. Oft aktiviere ich das Training, aber es startet dann unbemerkt nicht usw. Gerade suboptimal.
Bei bestimmten Geräten drehe ich die Uhr am Handgelenk nach innen. Dann läuft das, Training weiter.