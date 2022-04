Apples MagSafe-Akku lädt jetzt schneller

Apple selbst verkauft den ausschließlich in Weiß erhältlichen Akku für stolze 109 Euro. Drittanbieter listen das Zubehör bereits deutlich günstiger, so sind die aktuell von Amazon verlangten 89 Euro mittlerweile Standard, bei Galaxus ist die Apple MagSafe-Batterie aktuell sogar für 86,24 Euro erhältlich.

Apple zufolge beginnt die Aktualisierung der Firmware der MagSafe-Batterie automatisch, sobald man den Akku am iPhone anbringt. Allerdings könne es bei dieser Vorgehensweise bis zu eine Woche dauern, bis die neue Software-Version installiert ist. Schneller lässt sich das Update durchführen, wenn man den Akku mithilfe eines Lightning-auf-USB-Kabels an einen Mac oder ein iPhone anschließt. Auf diese Weise sollte der Vorgang in gerade mal fünf Minuten erledigt sein.

Apples MagSafe-Akku kann ein iPhone jetzt schneller Aufladen. In der aktualisierten Version des Support-Dokuments Externe „ MagSafe-Batterie verwenden “ finden sich – bislang nur in der englischen Fassung – Hinweise auf eine entsprechende Leistungsverbesserung im Zusammenhang mit dem letzten Firmware-Update für den Akku.

