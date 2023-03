Apples neue Beta-Regeln: Weniger streng als befürchtet

Für Privatanwender wird es so zwar nicht leichter zukünftig an neue die Entwickler-Betas zu kommen, registrierte Entwickler freuen sich nun jedoch über deutlich mehr Flexibilität als initial befürchtet.

Hier hat Apple nun nachgebessert und mit der gestern Abend ausgegebenen, dritten Vorabversion von iOS 16.4 nun die Option eingeführt in den Update-Einstellungen eine andere Apple ID zu hinterlegen als in den Systemeinstellungen eingetragen ist.

Was dies bedeuten würde war schnell klar: Apple würde zukünftige Beta-Versionen fortan nun noch an zahlende Entwickler ausgeben und Privatanwendern ausschließlich die Teilnahme am öffentlichen Betaprogramm offerieren, in dem die neuesten Testversionen stets nur mit einer leichten Verzögerung bereitgestellt werden.

Statt die Verteilung der Testversionen weiterhin über so genannte Konfigurationsprofile abzuwickeln, integrierte Apple plötzlich eine Verknüpfung mit der Apple ID der Geräte, was als Vorbereitung einer grundsätzlichen Umstellung des Betaprogramms bewertet wurde.

Am gestrigen Dienstagabend hat Apple die nunmehr Dritte Vorabversion von iOS 16.4 unter alle registrierten Entwicklern verteilt und dürfte bei vielen Betatestern damit für ein erleichtertes Aufatmen gesorgt haben. Entschärft die jüngste Beta doch deutlich, was als gänzlich neue Vergabepolitik Apples im Bezug auf das öffentliche Testprogramm interpretiert worden war.

