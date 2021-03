Apples MagSafe-Akku soll Dual-Ladefunktion bieten

Mitte Februar fand erstmals ein magnetisches Akku-Pack von Apple Erwähnung. Code-Bausteine in der Vorabversion von iOS 14.5 deuten darauf hin, dass Apples „Smart Battery Case“ künftig durch einen magnetischen Akku abgelöst wird. Dieser könnte dann eigenständig auf der Rückseite der iPhone-12-Modelle und auf Apples MagSafe-Hüllen haften und die Geräte über Qi kontaktlos aufladen, was eine temporäre Nutzung deutlich erleichtern würde.

Der „Apple-Leaker“ Jon Prosser wirft nun die These in die Runde, dass eine Premium-Version von Apples MagSafe-Akku beidseitiges Laden erlaubt. Im „Genius Bar“-Podcast von Sam Kohl lässt Prosser verlauten, dass er aktuell die Information erhalten habe, dass Apple mit zwei Varianten des MagSafe-Akku arbeitet, und die bessere davon „Reverse Charging“ integriert.

Diese Aussage lässt sich nun auf zwei Arten auslegen. Entweder ist damit gemeint, dass der Akku auf dem Rücken des iPhone nicht nur das Smarthone mit Strom versorgen kann, sondern umgekehrt auf diese Weise auch geladen werden kann, oder aber kann das magnetische Akku-Pack zusätzlich noch Apples AirPods oder AirPods Pro huckepack nehmen, und diese wiederum mit Strom versorgen. Letzteres wäre natürlich deutlich interessanter.

AirPods Pro auf Qi-Ladeteller

Dual-Ladefunktion bei Samsung Standard

„Reverse Charging“ bezeichnet eigentlich die Option, dass ein Qi-Gerät in beide Richtungen arbeiten kann. Samsung hat dies beispielsweise als „Wireless PowerShare“ in seine Smartphones integriert und bietet auf diese Weise eine Dual-Ladefunktion an, die nicht nur das kontaktlose Aufladen der Galaxy-Geräte selbst erlaubt, umgekehrt kann auf deren Rückseite auch Zubehör wie die die Galaxy Watch oder die Galaxy Buds geladen werden. Apple wurde im Vorfeld der Veröffentlichung der iPhone-12-Modelle nachgesagt, ebenfalls an einer solchen Option zu arbeiten und die technischen Voraussetzungen sogar schon integriert zu haben, doch kamen die Geräte dann ohne „Reverse Charging“ auf den Markt.

Mit Blick auf das neue Akku-Pack hält sich Prosser allerdings noch alle Türen offen. So bereite man bei Apple derzeit noch parallel einen Verkaufsstart beider Versionen des Akkus vor und es sei nicht sicher, ob die mit der Dual-Option ausgestattete Premium-Version tatsächlich auch in den Verkauf ginge. Erste Renderings auf Basis der Apple-Informationen will der Blogger im Laufe dieser Woche veröffentlichen.

iOS 14.5 mit neuen Funktionen noch in diesem Monat

Möglicherweise bringt die Veröffentlichung von iOS 14.5 hier mehr Licht ins Dunkel. Apples nächstes iOS-Update sollte in den kommenden Wochen erscheinen und verspricht eine Reihe interessanter Neuerungen. So konnten wir gestern erst über die Integration von Beats-Ohrhörern in „Wo ist?“ berichten, darüber hinaus verspricht iOS 14.5 die Möglichkeit, das iPhone beim Tragen einer Maske auch mit der Apple Watch zu entsperren, Warnmeldungen für Apples Karten-App, Verbesserungen für die Musik-App und mehr als 200 neue Emojis. iOS 14.5 könnte zusammen mit neuer Hardware von Apple erscheinen, standesgemäß enthüllt Apple im März erstmals neue Hardware-Produkte im Jahresverlauf.