Controller für HomeKit auf Apple Watch und Mac erweitert

Die seither nur für iPhone und iPad verfügbare App Controller für HomeKit steht in Version 5.3 und mit nennenswerten Funktionserweiterungen zur Verfügung. Als „neue“ Universal-App kann man die Anwendung jetzt auch auf dem Mac und der Apple Watch verwenden. Darüber hinaus haben die Entwickler diverse Verbesserungen und Fehlerbehebungen hinzugefügt, unter anderem ist es jetzt möglich, die App mit mehreren Fenstern auf dem iPad auszuführen.

HomeKit-Steuerung über die Apple Watch

Besitzer einer Apple Watch können mit der Pro-Version von Controller für HomeKit jetzt zahlreiche HomeKit-Funktionen direkt vom Handgelenk aus Steuern. So werden die vorhandenen Szenen angezeigt und können durch kurzes Antippen gestartet oder durch einen längeren Fingerdruck deaktiviert werden. Die Anzeige lässt sich dabei an die persönlichen Vorlieben und auch an den Umfang der Steuermöglichkeiten anpassen. Neben einer Listenansicht stehen hier unterschiedliche Raster mit Symbol-Quadraten zur Auswahl.

Wer ein mit Komplikationen kompatibles Zifferblatt verwendet, kann zudem eine eigene Komplikation für das Steuern von Szenen konfigurieren. Das im Zifferblatt angezeigte Symbol und dessen Farbe sind dabei flexibel wählbar.

Controller für HomeKit auf dem Mac

Mac-Nutzer haben mit Controller für HomeKit in Version 5.3 die Möglichkeit, die App auch auf dem Computer zu verwenden. Der Mac-Ableger nutzt hier den zusätzlich auf dem großen Bildschirm zur Verfügung sehenden Platz und erlaubt auch die Anzeige von mehreren Fenster-Ansichten nebeneinander.

Wer ohnehin ab und an am Computer sitzt, kann sein Setup hier deutlich komfortabler konfigurieren, als am Mobilgerät. Der Funktionsumfang der Controller-App übersteigt den von Apples Home-App dabei enorm. So stehen wie in der Mobilversion der Anwendung nicht nur erweiterte Einstellungen zur Verfügung, sondern können auch Datensicherungen für das HomeKit-Setup erstellt werden.

Controller für HomeKit setzt seit diesem Jahr auf ein erweitertes Preismodell. Die Vollversion ist als Lifetime-Lizenz zum Preis von 29,99 Euro erhältlich. Alternativ kann die App zum Monatspreis von 1,99 Euro oder für 9,99 Euro im Jahr um die Pro-Funktionen erweitert werden. Der Download inklusive einer uneingeschränkten Probezeit von sieben Tagen ist kostenlos. Die App lässt sich mit eingeschränktem Funktionsumfang auch ohne Bezahlung verwenden.