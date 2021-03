Wetter-App Meteoblue bietet jetzt Widgets für iOS 14 an

Mit Meteoblue bietet die Schweizer Meteoblue AG eine Wetter-App an, die mit für unser Empfinden ganz guten Vorhersagewerten punkten kann. Zudem lässt sich die Anwendung kostenlos laden und bietet die Option zum Entfernen der angezeigten Werbung für günstige 99 Cent pro Jahr. Mit dem aktuellen Update haben die Entwickler ihre App um ein Home-Bildschirm-Widget erweitert.

Das Meteoblue-Widget steht in drei verschiedenen Größen zur Verfügung. Standardmäßig wird hier das Wetter für den aktuellen Ort angezeigt, alternativ kann man über die Einstellungen der App auch festlegen, dass entweder Wetterinformationen für den zuletzt besuchten Ort angezeigt oder ein beliebiger, per Suchfunktion auswählbarer Ort verwendet wird.

Ebenfalls neu in der aktuellen Version ist ein „Wetter-Rückblick“. So kann Meteoblue die Wettervorhersage jetzt auch stets mit dem vergangenen Tag beginnen. Auch diese Option lässt sich in den Einstellungen aktivieren.

Unbedingt erwähnenswert ist die bereits von Beginn an verfügbare „where2go“-Funktion der App. Wenn man hier maximale Entfernung, Zeitraum und Dauer angibt, zeigt die App an, wo es unter Berücksichtigung dieser Kriterien am meisten Sonnenstunden geben wird. Ein Feature, das uns so von keiner anderen App bekannt ist.