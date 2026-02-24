iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 43 444 Artikel

Bohnenforschung mit App-Anbindung

Increase: Bürgerexperiment zur Sortenvielfalt startet in neue Runde
Das europaweite Forschungsprogramm Increase findet auch in diesem Jahr wieder statt. Die Verantwortlichen haben sich über unsere Unterstützung im vergangenen Jahr gefreut und darum gebeten, die Leser von ifun.de auch diesmal wieder auf den anstehenden Anmeldeschluss hinzuweisen. Offiziell kann man sich noch bis Samstag registrieren, möglicherweise wird diese Frist auch nochmal verlängert.

Forschung im eigenen Garten

Bei Increase geht es darum, die Vielfalt der Hülsenfrüchte zu erhalten und deren Besonderheiten zu untersuchen. Das als Bürgerexperiment angelegte Projekt richtet sich an Menschen mit Garten oder größerem Balkon, die sich an der Erforschung von Nutzpflanzen beteiligen möchten. Interessierte Teilnehmer erhalten im Rahmen des Projekts kostenlos das benötigte Saatgut und sollen in der Folge den Wachstumsverlauf der Pflanzen bis zur Ernte protokollieren.

Die Ernte können die Teilnehmer selbst behalten. Ein Teil der Bohnen soll jedoch zur weiteren Verbreitung der Sorten genutzt werden. Man kann sie selbst wieder anpflanzen, verschenken oder mit anderen Projektteilnehmern tauschen.

Das Increase-Projekt umfasst mittlerweile mehr als 8.000 verschiedene Bohnensorten. Untersucht wird unter anderem, wie sich unterschiedliche Bodenbedingungen und klimatische Veränderungen auf Wachstum und Ertrag der Pflanzen auswirken.

Datenerfassung per App

Inrease Bohnen App

Bei der Beteiligung unterstützt eine unspektakuläre, aber für die Durchführung der Forschungsarbeiten hilfreiche Smartphone-Anwendung namens Increase Citizen Science App. Sobald man sich für die Teilnahme an dem Forschungsprojekt registriert hat, kann man darüber sämtliche relevanten Informationen von der Aussaat über die Blütezeit bis hin zur Wuchsform der Pflanzen oder deren Ertrag erfassen und an das Forschungsteam übermitteln. Die Anwendung ist so konzipiert, dass man dabei auch ohne viel Aufwand fotografische Dokumentationen mitliefern kann.

24. Feb. 2026


