Apples Karten-App mit spezieller Navigation für E-Autos

Um Apples Navigation für E-Fahrzeuge in der Karten-App zu nutzen, muss man das iPhone über CarPlay mit einem kompatiblen Fahrzeug verbinden. Die Karten-App beziehungsweise das iPhone erkennt unterstützte Fahrzeuge automatisch und weist per Info-Bildschirm darauf hin, dass die Streckenführung speziell für Elektrofahrzeuge berechnet wird. Auf Basis der vom Fahrzeug zur Verfügung gestellten Informationen wird dann nicht nur die Route auf für das Elektroauto optimiert geplant, sondern sogar der voraussichtliche Akku-Stand bei Ankunft angezeigt.

Der Clou bei der erweiterten Navigation für Elektroautos ist die Berücksichtigung des jeweils aktuellen Akku-Stands und des Streckenprofils. Wir haben schon vor zwei Jahren darüber berichtet , dass Apple in Kooperation mit Automobilherstellern entsprechende Informationen sammelt, um die Routenplanung entsprechend zu optimieren. Wie Apple in einem begleitenden Info-Dokument und im iPhone-Benutzerhandbuch verdeutlicht, sind in diesem Zusammenhang etwa die nötigen Ladestopps, deren Dauer und auch das Streckenprofil von Interesse.

Eigentlich hatte Apple die Möglichkeit zur erweiterten Navigation mit Elektroautos in der hauseigenen Karten-App bereits für iOS 14 angekündigt. Gut ein Jahr verspätet steht die Funktion jetzt in den Startlöchern. Apple hatte Ford und BMW als erste Partner diesbezüglich genannt und mit dem Mustang Mach-E ist jetzt das erste unterstützte Fahrzeug offiziell. Wir gehen davon aus, dass zeitnah auch die Unterstützung für ausgewählte Elektromodelle von BMW folgen wird.

