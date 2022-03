Die mittlerweile seit 13 Jahren erhältliche Telefonbuch-App hatten wir schon aus den Augen verloren. Mit der neu erhältlichen Version 10 ruft sich die Anwendung jedoch mit einer praktischen Funktionserweiterung in Erinnerung. Ihr könnt damit schnell und einfach per Siri die aktuellen Spritpreise in eurer Umgebung abfragen.

Im Gegensatz zur heute ebenfalls schon erwähnten Roomba-App sind die Siri-Kurzbefehle bei „Das Telefonbuch“ nichts Neues. Mithilfe des am Fuß der jeweils am Fuß der einzelnen Suchergebnis-Seiten angezeigten Taste „Zu Siri hinzufügen“ könnt ihr schnell und einfach einen Siri-Befehl für die jeweilige Abfrage hinterlegen. Angesichts der derzeit stark schwankenden Benzinpreise erinnern die Entwickler der App an die Möglichkeit, auf diese Weise mit einen Sprachbefehl wie „Hey Siri, Benzinpreise“ auch mal eben den aktuellen Tankstellenkurs abzufragen. Die jeweils von euch benötigte Sorte könnt ihr in den Einstellungen der App hinterlegen.

Telefonbuch-App als digitales Branchenverzeichnis

Als Neuerung mit der aktuellen Version 10 bietet die Telefonbuch-App übrigens auch die Möglichkeit, sich in der Umgebung vorhandene Ladesäulen für E-Fahrzeuge anzeigen zu lassen. Hier finden sich allerdings nur allgemeine Infos zu den Ladesäulen wie Anschlussleistung und Anzahl der Ladesäulen, inklusive der Möglichkeit zur Navigation dorthin. Über den aktuellen Zustand frei oder belegt gibt die App keine Auskunft.

„Das Telefonbuch“ lässt sich zwar weiterhin auch als klassisches Telefonbuch inklusive der Möglichkeit zur Rückwärtssuche verwenden, doch hat sich die App längst auf spezielle Suchabfragen spezialisiert und kommt eher einem digitalen Branchenbuch gleich. Mit ihrer etwas angestaubten Optik gewinnt die Anwendung sicher keine Pokale, die Suchfunktionen habe sich bei unserem aktuellen Testlauf allerdings aus durchaus flott und zuverlässig präsentiert – inklusive der Siri-Abfrage nach den aktuellen Spritpreisen.