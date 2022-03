Shazam zeigt Konzerttermine und ermöglicht Ticketbuchung

Shazam bietet zudem nun teils auch die Möglichkeit, direkt Tickets für die einzelnen Veranstaltungen zu buchen. Dies erfolgt in Zusammenarbeit mit Anbietern wie Eventim oder ADticket, zu deren Portalen man dann weitergeleitet wird. Die Tourneedaten an sich entspringen einer Kooperation mit dem Portal Bandsintown .

Insert

You are going to send email to