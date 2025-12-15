Apple Fitness+ endlich mit deutschen Stimmen

Wie in der vergangenen Woche angekündigt, ist Apples Fitness-Abonnement Fitness+ jetzt auch mit einer deutschen Audiospur verfügbar. Apple beseitigt damit das aus unserer Sicht bislang größte Manko bei diesem Angebot. Zahlreiche Übungen waren ohne gute Englischkenntnisse zuvor nur schwer zu bewältigen, insbesondere wenn man sich auf die zudem auch noch schlechten Untertitel anstatt auf die Übungen selbst konzentrieren musste.

Apple hat hierfür zwar keine deutschsprachigen Trainer eingestellt, sondern setzt auf computergenerierte Stimmen. Dies ist, soweit wir das bislang beurteilen können, aber ziemlich gut gelungen. Die Übersetzungen sind bis auf wenige Ausreißer sauber und die Stimmen klingen recht natürlich. Dieser Effekt wird besonders dadurch verstärkt, dass Apple hierfür unterschiedliche Stimmen verwendet, die sich an der echten Stimme des jeweiligen Trainers orientieren und entsprechend passen.

Audioeinstellungen beachten

Möglicherweise müsst ihr ein paar Einstellungen verändern, um von der Neuerung zu profitieren. Auf dem Übungsbildschirm seht ihr unten rechts Symbole für die Untertitel und die Stimmausgabe. Die Untertitel könnt ihr jetzt ausschalten, falls ihr sie bisher genutzt habt. Bei den Audioeinstellungen wählt ihr nun Deutsch aus. Als weitere Sprache hat Apple nun auch Spanisch hinzugefügt.

Im gleichen Menü seht ihr oben noch zwei weitere Optionen. Die Audiohinweise vermitteln zusätzliche Informationen, die Körperhaltung oder Bewegungen betreffend (sind aber schlecht gemacht). Mithilfe der Option Fokus könnt ihr festlegen, ob die Ansagen des Trainers oder die Musik im Vordergrund stehen.

„Gratis-Sampler“ zum Ausprobieren

Apple Fitness+ kostet 9,99 Euro im Monat oder 79,99 Euro für ein komplettes Jahr. Ihr könnt euch aber auch erstmal ohne Bezahlung einen Eindruck von der Umsetzung verschaffen, indem ihr den „Monatlichen Gratis-Sampler“ nutzt. Auf der Startseite des Abo-Bereichs in der Fitness-App von Apple stehen in diesem Rahmen monatlich wechselnd verschiedene Trainings zur Auswahl, die sich ohne Bezahlung nutzen lassen.