Computergeneriert aber gut umgesetzt
Apple Fitness+ endlich mit deutschen Stimmen
Wie in der vergangenen Woche angekündigt, ist Apples Fitness-Abonnement Fitness+ jetzt auch mit einer deutschen Audiospur verfügbar. Apple beseitigt damit das aus unserer Sicht bislang größte Manko bei diesem Angebot. Zahlreiche Übungen waren ohne gute Englischkenntnisse zuvor nur schwer zu bewältigen, insbesondere wenn man sich auf die zudem auch noch schlechten Untertitel anstatt auf die Übungen selbst konzentrieren musste.
Apple hat hierfür zwar keine deutschsprachigen Trainer eingestellt, sondern setzt auf computergenerierte Stimmen. Dies ist, soweit wir das bislang beurteilen können, aber ziemlich gut gelungen. Die Übersetzungen sind bis auf wenige Ausreißer sauber und die Stimmen klingen recht natürlich. Dieser Effekt wird besonders dadurch verstärkt, dass Apple hierfür unterschiedliche Stimmen verwendet, die sich an der echten Stimme des jeweiligen Trainers orientieren und entsprechend passen.
Audioeinstellungen beachten
Möglicherweise müsst ihr ein paar Einstellungen verändern, um von der Neuerung zu profitieren. Auf dem Übungsbildschirm seht ihr unten rechts Symbole für die Untertitel und die Stimmausgabe. Die Untertitel könnt ihr jetzt ausschalten, falls ihr sie bisher genutzt habt. Bei den Audioeinstellungen wählt ihr nun Deutsch aus. Als weitere Sprache hat Apple nun auch Spanisch hinzugefügt.
Im gleichen Menü seht ihr oben noch zwei weitere Optionen. Die Audiohinweise vermitteln zusätzliche Informationen, die Körperhaltung oder Bewegungen betreffend (sind aber schlecht gemacht). Mithilfe der Option Fokus könnt ihr festlegen, ob die Ansagen des Trainers oder die Musik im Vordergrund stehen.
„Gratis-Sampler“ zum Ausprobieren
Apple Fitness+ kostet 9,99 Euro im Monat oder 79,99 Euro für ein komplettes Jahr. Ihr könnt euch aber auch erstmal ohne Bezahlung einen Eindruck von der Umsetzung verschaffen, indem ihr den „Monatlichen Gratis-Sampler“ nutzt. Auf der Startseite des Abo-Bereichs in der Fitness-App von Apple stehen in diesem Rahmen monatlich wechselnd verschiedene Trainings zur Auswahl, die sich ohne Bezahlung nutzen lassen.
Ich persönlich finde die KI Stimmen Mist.
Ich war positiv überrascht und nutze nun die Deutsche Version. Bin damit zufrieden.
Wer?
Hä? Die sind richtig, richtig gut. Also so ist das doch klasse. Und es sind wirklich die Originalstimmen der Trainer. Toll, was heute schon möglich ist. Gerne mehr davon!
Habe noch kein Abo sonder nur die Gratis-Sampler probiert. Hier ging nichts auf deutsch. Muss ich extra was einstellen oder funktioniert dies nur im Abo?
Tonspur einstellen dann klappt’s
Hatte es gefunden. Hatte wie hier auf den Bileern nach dem extra „DE“ geschaut
Ich habe es am Wochenende ausgiebig getestet: funktioniert sensationell gut!
Klingt sehr natürlich und es wird nicht alles ohne Sinn und Verstand eingedeutscht. Ein Lachen vom Trainer wird z.B. nicht überlagert. So geht fast nichts verloren und die Kinder können auch mithüpfen :-)
Wie ist es denn wenn die Trainings fortgeschritten sind und auch die Trainer mal kurzatmig sind?
Auf meinem Apple TV wird Deutsch als Audio Spur nicht angezeigt.
Aktuelles TVOS? Neustart?
Sonst fällt mir auch nichts ein.
Endlich. Passend zu den Neujahrsvorsätzen. Ich bin gespannt.