Pläne wohl deutlich abgespeckt
Apple rudert bei KI-Gesundheitscoach für Health-App zurück
Apple hatte große Pläne für die Erweiterung der mit seiner Health-App verknüpften Gesundheitsfunktionen. Im Gespräch war ein KI-gestützter virtueller Gesundheitscoach. Wie das Magazin Bloomberg berichtet, wurden die ursprünglichen Ziele nun aber deutlich zurückgesteckt. Statt eines eigenständigen Angebots sollen lediglich einzelne geplante Funktionen schrittweise in die Health-App integriert werden.
Das Magazin beruft sich dabei auf Informationen aus Unternehmenskreisen. Demnach sei die Neuorientierung beschlossen worden, nachdem der bei Apple für die Servicesparte verantwortliche Manager Eddy Cue die Bereichsleitung von dem in Rente gegangenen Jeff Williams übernommen hat.
Apples Health-App für iOS
Neuorientierung nach Führungswechsel
Cue habe intern deutlich gemacht, Apple müsse im Gesundheitsbereich schneller agieren und konkurrenzfähiger werden. Angebote von Wettbewerbern wie Oura oder Whoop würden aus seiner Sicht derzeit einen größeren praktischen Nutzen bieten, insbesondere über ihre iPhone-Apps.
Ähnlich wie die beiden angesprochenen Angebote, dürfte auch Apple mit dem unter dem Codenamen „Mulberry“ geführten Projekt ein kostenpflichtiges Abonnement geplant haben. Das erstellte Konzept konnte Cue offenbar nicht überzeugen. Dem Vernehmen nach steht derzeit auch das von Apple für 9,99 Euro angebotene Abo Fitness+ auf dem Prüfstand. Hier sind zwischenzeitlich ebenfalls Zweifel an der Rentabilität aufgekommen.
Ursprünglich für iOS 26 geplant
Das von Apple als „Health+“ geplante Gesundheitsangebot hätte Bloomberg zufolge bereits mit iOS 26 eingeführt werden sollen. Der Termin sei jedoch mehrfach verschoben worden und zuletzt habe Apple eine Einführung mit iOS 27 im Herbst vorgesehen.
Ziel des Projekts sei es gewesen, detaillierte Gesundheitsberichte zu erstellen und erstmals auch KI-gestützte Empfehlungen zur Verbesserung des Wohlbefindens zu geben. Dafür sollten Fragebögen, Gesundheitschecks sowie Daten aus der Apple Watch und aus externen Laborberichten zusammengeführt werden.
Langsam fühle ich mich von KI und Apple verfolgt – und zwar nicht positiv. Die Marketingabteilung scheint gerade einen Dauerurlaub auf einem anderen Planeten gebucht zu haben. Vielleicht sollten wir die wieder zurück auf die Erde holen… oder ersetzen.
Wie wäre es, wenn wir uns mal wieder auf Produkte konzentrieren, die tatsächlich funktionieren? Momentan ist das eher wie ein Überraschungsei ohne Spielzeug: viel Verpackung, wenig Inhalt.
Die Schlagzeilen werden düsterer, der Ruf sinkt, und ganz ehrlich: Irgendjemand sollte jetzt mal den „Wir-müssen-reden“-Button drücken. Denn so geht’s nicht weiter – und selbst Siri würde mir da wohl zustimmen.
1+
…. und alles basiert auf Aussagen von Bloomberg. Damit stimmen natürlich auch jegliche Berichte. Habe von Apple weder das eine noch das andere gehört, auch nicht von deren Marketingabteilung!
Das habe ich nicht verstanden. Soll ich im Web danach suchen?