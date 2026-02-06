Apple rudert bei KI-Gesundheitscoach für Health-App zurück

Apple hatte große Pläne für die Erweiterung der mit seiner Health-App verknüpften Gesundheitsfunktionen. Im Gespräch war ein KI-gestützter virtueller Gesundheitscoach. Wie das Magazin Bloomberg berichtet, wurden die ursprünglichen Ziele nun aber deutlich zurückgesteckt. Statt eines eigenständigen Angebots sollen lediglich einzelne geplante Funktionen schrittweise in die Health-App integriert werden.

Das Magazin beruft sich dabei auf Informationen aus Unternehmenskreisen. Demnach sei die Neuorientierung beschlossen worden, nachdem der bei Apple für die Servicesparte verantwortliche Manager Eddy Cue die Bereichsleitung von dem in Rente gegangenen Jeff Williams übernommen hat.

Apples Health-App für iOS

Neuorientierung nach Führungswechsel

Cue habe intern deutlich gemacht, Apple müsse im Gesundheitsbereich schneller agieren und konkurrenzfähiger werden. Angebote von Wettbewerbern wie Oura oder Whoop würden aus seiner Sicht derzeit einen größeren praktischen Nutzen bieten, insbesondere über ihre iPhone-Apps.

Ähnlich wie die beiden angesprochenen Angebote, dürfte auch Apple mit dem unter dem Codenamen „Mulberry“ geführten Projekt ein kostenpflichtiges Abonnement geplant haben. Das erstellte Konzept konnte Cue offenbar nicht überzeugen. Dem Vernehmen nach steht derzeit auch das von Apple für 9,99 Euro angebotene Abo Fitness+ auf dem Prüfstand. Hier sind zwischenzeitlich ebenfalls Zweifel an der Rentabilität aufgekommen.

Ursprünglich für iOS 26 geplant

Das von Apple als „Health+“ geplante Gesundheitsangebot hätte Bloomberg zufolge bereits mit iOS 26 eingeführt werden sollen. Der Termin sei jedoch mehrfach verschoben worden und zuletzt habe Apple eine Einführung mit iOS 27 im Herbst vorgesehen.

Ziel des Projekts sei es gewesen, detaillierte Gesundheitsberichte zu erstellen und erstmals auch KI-gestützte Empfehlungen zur Verbesserung des Wohlbefindens zu geben. Dafür sollten Fragebögen, Gesundheitschecks sowie Daten aus der Apple Watch und aus externen Laborberichten zusammengeführt werden.