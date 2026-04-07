Apples Falt-iPhone: iPhone Fold zeigt sich erstmals als Dummy

Neue Bilder eines mutmaßlichen Dummy-Modells liefern einen weiteren Hinweis darauf, wie Apples erstes faltbares iPhone aussehen könnte. Gleichzeitig verdichten sich Berichte, dass sich die Markteinführung des Geräts über den üblichen iPhone-Zeitplan hinaus verzögern könnte.

Ein frühes Mockup des „iPhone Fold“

Ungewöhnlich breites Format

Die auf der Kurznachrichtenplattform X veröffentlichten Aufnahmen zeigen ein Gerät, das deutlich breiter wirkt als bisherige Foldables im Buchformat. Damit greifen die Bilder frühere Informationen auf, die bereits auf ein eher gedrungenes, fast quadratisches Format im aufgeklappten Zustand hingedeutet hatten. Schon in früheren Berichten war davon die Rede, dass sich das Gerät geöffnet eher an einem kleinen Tablet orientieren könnte, das in Richtung iPad mini geht.

Dummy-Modelle des iPhone Fold, iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max

Auf der Rückseite des Dummy-Modells ist eine längliche Kameraeinheit zu erkennen, in der zwei Objektive nebeneinander angeordnet sind. Diese erstreckt sich über einen großen Teil der Gehäuserückseite. Details zur Front bleiben dagegen offen, da das gezeigte Modell keine Rückschlüsse auf mögliche Sensoren oder die Position der Frontkamera zulässt.

Die ungewöhnliche Breite könnte gezielt gewählt worden sein, um im aufgeklappten Zustand mehr nutzbare Fläche zu schaffen. Damit würde sich das Gerät stärker für parallele Anwendungen eignen, etwa für die Darstellung von zwei Apps nebeneinander.

Dummy-Modelle des iPhone Fold, iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max

Verkaufsstart könnte sich verzögern

Kurz vor der Sichtung der neuen Bilder wurde erst vor wenigen Tagen berichtet, dass es bei frühen Tests des faltbaren iPhones zu Schwierigkeiten in der Produktion gekommen sein soll. Diese könnten dazu führen, dass sich die Markteinführung gegenüber den übrigen iPhone-Modellen verzögert.

Bereits zuvor gab es Hinweise darauf, dass Apple zwar weiterhin eine Vorstellung im Herbst plant, die tatsächliche Verfügbarkeit jedoch erst später folgen könnte. Ein Start gegen Jahresende würde damit in das Bild passen.

Apples Falt-iPhone im Detail: Wir haben bereits die Abmessungen

Die nun aufgetauchten Dummy-Modelle werden üblicherweise von Zubehörherstellern genutzt, um Hüllen und weitere Accessoires vorzubereiten. Dass entsprechende Modelle bereits im Umlauf sind, deutet darauf hin, dass das grundlegende Design des Geräts weitgehend feststehen könnte.