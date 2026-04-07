Verkaufsstart könnte sich verzögern
Apples Falt-iPhone: iPhone Fold zeigt sich erstmals als Dummy
Neue Bilder eines mutmaßlichen Dummy-Modells liefern einen weiteren Hinweis darauf, wie Apples erstes faltbares iPhone aussehen könnte. Gleichzeitig verdichten sich Berichte, dass sich die Markteinführung des Geräts über den üblichen iPhone-Zeitplan hinaus verzögern könnte.
Ein frühes Mockup des „iPhone Fold“
Ungewöhnlich breites Format
Die auf der Kurznachrichtenplattform X veröffentlichten Aufnahmen zeigen ein Gerät, das deutlich breiter wirkt als bisherige Foldables im Buchformat. Damit greifen die Bilder frühere Informationen auf, die bereits auf ein eher gedrungenes, fast quadratisches Format im aufgeklappten Zustand hingedeutet hatten. Schon in früheren Berichten war davon die Rede, dass sich das Gerät geöffnet eher an einem kleinen Tablet orientieren könnte, das in Richtung iPad mini geht.
Dummy-Modelle des iPhone Fold, iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max
Auf der Rückseite des Dummy-Modells ist eine längliche Kameraeinheit zu erkennen, in der zwei Objektive nebeneinander angeordnet sind. Diese erstreckt sich über einen großen Teil der Gehäuserückseite. Details zur Front bleiben dagegen offen, da das gezeigte Modell keine Rückschlüsse auf mögliche Sensoren oder die Position der Frontkamera zulässt.
Die ungewöhnliche Breite könnte gezielt gewählt worden sein, um im aufgeklappten Zustand mehr nutzbare Fläche zu schaffen. Damit würde sich das Gerät stärker für parallele Anwendungen eignen, etwa für die Darstellung von zwei Apps nebeneinander.
Dummy-Modelle des iPhone Fold, iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max
Verkaufsstart könnte sich verzögern
Kurz vor der Sichtung der neuen Bilder wurde erst vor wenigen Tagen berichtet, dass es bei frühen Tests des faltbaren iPhones zu Schwierigkeiten in der Produktion gekommen sein soll. Diese könnten dazu führen, dass sich die Markteinführung gegenüber den übrigen iPhone-Modellen verzögert.
Bereits zuvor gab es Hinweise darauf, dass Apple zwar weiterhin eine Vorstellung im Herbst plant, die tatsächliche Verfügbarkeit jedoch erst später folgen könnte. Ein Start gegen Jahresende würde damit in das Bild passen.
- Apples Falt-iPhone im Detail: Wir haben bereits die Abmessungen
Die nun aufgetauchten Dummy-Modelle werden üblicherweise von Zubehörherstellern genutzt, um Hüllen und weitere Accessoires vorzubereiten. Dass entsprechende Modelle bereits im Umlauf sind, deutet darauf hin, dass das grundlegende Design des Geräts weitgehend feststehen könnte.
Bitte kein faltbares iPhone! Wir hatten schon Dinge wie Blackberry und die sind down gegangen. Samsung hatte bereits versucht diese Smartphones zu bewerben, aber das kommt nicht sonderlich gut an bei den Käufern. Apple lass es bitte
Es geht hier nicht um die Technologie, sondern um Geräte die Apple auf der Preis Perlenschnur oberhalb des aktuellen Lineups positionieren kann.
Apple Käufer sollen sich noch langweilen oder nach AI Features fragen.
Bitte ein faltbares iPhone. Dann kann jeder frei wählen.
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Wenn wir Statistiken glauben dürfen, dann dürfen wir dir nicht glauben.
https://counterpointresearch.com/en/insights/global-foldable-smartphone-market-q3-2025
Mriös
Man muss es ja nicht kaufen, aber Apples iPhone Lineup ist so langweilig, die müssen dringend etwas tun, um im Gespräch zu bleiben.
M ist Eriös:
Dass faltbare Smartphones noch nicht der MainStream sind, heisst nicht, dass sie keiner braucht. Es gibt errstaunlich viele Menschen, die gern mehr Display hätten, so wie ich, aber eben keinen extra Ziegelstein in der Hose (aka iPad mini) mit sich herumtragen wollen.
Steve würde sagen: Revolutionary concept! – groß, wenn man es braucht – klein, wenn nicht.
Sorry bitte aber dein Argument „Samsung hat’s versucht, kam nicht gut an“ ist ungefähr so belastbar wie:
„Pizza gab’s schon bei anderen – lass uns lieber beim Knäckebrot bleiben.“
Gerade mit den neuen KI‑Anwendungen, Multitasking, Dokumenten, Visualisierung und was es sonst noch alles geben könnte, wird mehr Bildschirmfläche unterwegs nicht weniger, sondern mehr gefragt sein.
Apple lebt übrigens doch davon, Dinge nicht zuerst, sondern später besser zu machen. Ein foldablee iPhone wäre kein versuch – sondern die Deckung des Bedarfs.
Mein kurzes Fazit:
Nicht jeder braucht ein Foldable. Aber genug Leute brauchen es, dass Apple es sich langfristig nicht leisten kann, es zu ignorieren.
Die Verkaufszahlen bei Samsung sind praktisch nicht existent. ‚Bedarf‘ würde ich das dementsprechend nicht nennen.
So sieht es aus!
Ganz einfach. Jeder der hier seine Meinung äußert… kauft euch mal ein Foldable und Samsung ist da garantiert nicht das Maß aller Dinge. Danach können wir gerne weiter reden. Ist wie bei jedem neuen Produkt. In den 90ern nannte man das die „ich brauche kein Handy, ich bin nicht wichtig“ Fraktion.
Genau, das iPad mini ist eine Totgeburt…
Natürlich kommt es gut an, Ich will auch ein fold! Ist es einfach eine Preis Frage aber ich wäre bei Apple dazu bereit eins zu kaufen.
Falls im aufgeklappten Zustand iPadOS laufen sollte, was ich nicht glaube, wäre das schlichtweg fantastisch.
Macht für mich keinen Sinn. Es ist ein iPhone.
Und aufgeklappt ein IPad…
Nein, ein aufgeklapptes iPhone.
Damit man dann manche apps doppelt kaufen muss und jedesmal mit der Cloud synchronisieren muss wenn man die seite des gerätes wechselt?
Gibt es wirklich noch Apps die separat für iOS und iPadOS zu kaufen sind?
Und wieso sollte ein Sync erforderlich sein nur weil es iPadOS ist? iPads funktionieren was die grundsätzliche Technik betrifft genauso wie iPhones. Der einzige Unterschied ist am Ende doch das Multitasking?
Aufgeklappt iPadOS und zusammengeklappt iOS.
Ansonsten macht es echt keinen Sinn.
Stifteingabe will ich auch haben. Werden wir aber höchstwahrscheinlich nicht bekommen.
Den Stift würdest du dann immer separat mit dir rum tragen?
Fuchs, wenn Apple es nicht besser hinbekommt, wohl ja.
So sah es doch bisher schon aus.
iPad Mini zum falten mit Telefoniefunktion.
Dachte ich mir auch. Die News ist ja schon Monate alt. So ein Teil hab ich mir schon im Dezember mal ausgedruckt.
Ich finde sie können es ja mal versuchen. Wer weiß vielleicht wird doch was daraus. Apple hat immerhin mehr als genug Geld um auch mal was zu riskieren und gewagtere Entscheidungen zu treffen. Meiner Meinung nach ist Apple in den letzten 10 Jahren viel zu vorsichtig geworden. Ausnahme ist vielleicht höchstens die Vision Pro.
Vollkommen meine Meinung, man wagt kaum noch was, aber mein Gefühl sagt mir das wird sich ändern.
Stay hungry, stay foolish…..
Wenn Apple es schafft, die Knickfalte im Display unsichtbar und auf Dauer haltbar zu machen, hat das eine Chance. Ansonsten hat mich noch keines der Klapptelefone am Markt überzeugt
Hi, schau dir das oppo find n6 mal an
Bin nicht sicher ob das was wird. Das iPhone Pro zum klappen Ok – aber das hier….?
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Es gibt immer verschieden Meinungen dazu. Ich finde du kannst dein iPhone quer halten und hast fast das Fold im aufgeklappten Zustand.
Ich denke es wird sicher einen Teil der Leute ansprechen die ein kompaktes Gerät suchen und trotzdem nicht auf das große Display im inneren verzichten möchten. Der Preis wird hier entscheidend sein auch genau die Ausstattung, ich erwarte her Peak fürs das Fold!
Aber genau das wollen sie ja nicht. Darum geht es ja.
Selbe Maße wie Pixel Fold? Frage für ein/e Freund/in :-)
Bringt mich tatsächlich zum Schmunzeln!
Mal sehen, aber auf den ersten Blick sieht es so aus, als wäre das dann ein iPhone mit Kompromissen und ein iPad mit Kompromissen in einem Gerät. Ich nutze lieber ein iPhone und ein iPad – ohne Kompromisse.
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dave,
dafür schleppst Du dann zwei Geräte mit. Auch ein Kompromiss.
Das ist ja kein Problem. Wenn ich das iPad brauche, nehme ich es mit – wenn nicht, reicht mir mein iPhone.
Und wenn du gerade das falsche Gerät dabei hast, musst du mit dem falschen Gerät arbeiten.
Wieder ein Kompromiss…
Lass uns doch so verbleiben: du nimmst deine zwei Geräte, andere nehmen nur ein Gerät. Jeder ist glücklich.
Sie so aus wie eine Kreuzung von iPhone und iPad mini oder ein iPad mini auf sterioden
Ich kann mich mit der Breite im zugeklappten Zustand nicht anfreunden. Das sieht irgendwie unförmig aus. Zumal ich nicht glaube, dass sich das Gerät dann noch mit einer Hand bedienen lässt…
Wer benutzt den ein Handy nur mit einer Hand? Haben wir wieder 2010? Habe ich da etwas verpasst? Das ist ja mal so gar kein Kriterium.
Also ich benutze mein 17pro Max wenn es geht immer mit einer Hand.
Ich finde es super!
Wie schon öfters gesagt, Apple muss nicht nur Kassenschlager raus bringen, sie dürfen gerne auch was riskieren und experimentieren. Siehe Vision Pro, siehe iPhone Air, etc. Danke Apple das ihr was wagt. Auch wenn es dann sicher nicht so aussehen wir wie dieses Knet Modell aus einem Kinderhort. Darauf gebe ich rein gar nichts.
Lasst uns doch erstmal abwarten, bis wann sie es letztendlich aufschieben.
Freu mich darauf !
Ich hatte bisher nie das Bedürfnis, mein iPad zusammen zuklappen. Im Gegenteil: ich hätte lieber ein kleineres iPhone statt noch mehr Bildschirm.
Finde das sehr interessant. Die Bauform macht dem iPhone Pro keine Konkurrenz und dennoch haben Fans von faltbaren Handys ein tolles Gerät. Ich persönlich bleibe aber beim Pro Max in Kombi mit dem iPad Pro 13 Zoll. Damit komme ich super zurecht und einen Mac oder PC brauche ich auch nicht mehr.
Und ne Lila als Hauptgimmick. :D