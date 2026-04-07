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Verkaufsstart könnte sich verzögern

Apples Falt-iPhone: iPhone Fold zeigt sich erstmals als Dummy
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Neue Bilder eines mutmaßlichen Dummy-Modells liefern einen weiteren Hinweis darauf, wie Apples erstes faltbares iPhone aussehen könnte. Gleichzeitig verdichten sich Berichte, dass sich die Markteinführung des Geräts über den üblichen iPhone-Zeitplan hinaus verzögern könnte.

Iphone Fold

Ein frühes Mockup des „iPhone Fold“

Ungewöhnlich breites Format

Die auf der Kurznachrichtenplattform X veröffentlichten Aufnahmen zeigen ein Gerät, das deutlich breiter wirkt als bisherige Foldables im Buchformat. Damit greifen die Bilder frühere Informationen auf, die bereits auf ein eher gedrungenes, fast quadratisches Format im aufgeklappten Zustand hingedeutet hatten. Schon in früheren Berichten war davon die Rede, dass sich das Gerät geöffnet eher an einem kleinen Tablet orientieren könnte, das in Richtung iPad mini geht.

Iphone Fold Front

Dummy-Modelle des iPhone Fold, iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max

Auf der Rückseite des Dummy-Modells ist eine längliche Kameraeinheit zu erkennen, in der zwei Objektive nebeneinander angeordnet sind. Diese erstreckt sich über einen großen Teil der Gehäuserückseite. Details zur Front bleiben dagegen offen, da das gezeigte Modell keine Rückschlüsse auf mögliche Sensoren oder die Position der Frontkamera zulässt.

Die ungewöhnliche Breite könnte gezielt gewählt worden sein, um im aufgeklappten Zustand mehr nutzbare Fläche zu schaffen. Damit würde sich das Gerät stärker für parallele Anwendungen eignen, etwa für die Darstellung von zwei Apps nebeneinander.

Iphone Fold Back

Dummy-Modelle des iPhone Fold, iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max

Verkaufsstart könnte sich verzögern

Kurz vor der Sichtung der neuen Bilder wurde erst vor wenigen Tagen berichtet, dass es bei frühen Tests des faltbaren iPhones zu Schwierigkeiten in der Produktion gekommen sein soll. Diese könnten dazu führen, dass sich die Markteinführung gegenüber den übrigen iPhone-Modellen verzögert.

Bereits zuvor gab es Hinweise darauf, dass Apple zwar weiterhin eine Vorstellung im Herbst plant, die tatsächliche Verfügbarkeit jedoch erst später folgen könnte. Ein Start gegen Jahresende würde damit in das Bild passen.

Die nun aufgetauchten Dummy-Modelle werden üblicherweise von Zubehörherstellern genutzt, um Hüllen und weitere Accessoires vorzubereiten. Dass entsprechende Modelle bereits im Umlauf sind, deutet darauf hin, dass das grundlegende Design des Geräts weitgehend feststehen könnte.
07. Apr. 2026 um 15:04 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


    51 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Bitte kein faltbares iPhone! Wir hatten schon Dinge wie Blackberry und die sind down gegangen. Samsung hatte bereits versucht diese Smartphones zu bewerben, aber das kommt nicht sonderlich gut an bei den Käufern. Apple lass es bitte

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  • Falls im aufgeklappten Zustand iPadOS laufen sollte, was ich nicht glaube, wäre das schlichtweg fantastisch.

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  • So sah es doch bisher schon aus.
    iPad Mini zum falten mit Telefoniefunktion.

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  • Ich finde sie können es ja mal versuchen. Wer weiß vielleicht wird doch was daraus. Apple hat immerhin mehr als genug Geld um auch mal was zu riskieren und gewagtere Entscheidungen zu treffen. Meiner Meinung nach ist Apple in den letzten 10 Jahren viel zu vorsichtig geworden. Ausnahme ist vielleicht höchstens die Vision Pro.

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  • Wenn Apple es schafft, die Knickfalte im Display unsichtbar und auf Dauer haltbar zu machen, hat das eine Chance. Ansonsten hat mich noch keines der Klapptelefone am Markt überzeugt

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  • Bin nicht sicher ob das was wird. Das iPhone Pro zum klappen Ok – aber das hier….?

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  • Selbe Maße wie Pixel Fold? Frage für ein/e Freund/in :-)

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  • Mal sehen, aber auf den ersten Blick sieht es so aus, als wäre das dann ein iPhone mit Kompromissen und ein iPad mit Kompromissen in einem Gerät. Ich nutze lieber ein iPhone und ein iPad – ohne Kompromisse.

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  • Sie so aus wie eine Kreuzung von iPhone und iPad mini oder ein iPad mini auf sterioden

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  • Ich kann mich mit der Breite im zugeklappten Zustand nicht anfreunden. Das sieht irgendwie unförmig aus. Zumal ich nicht glaube, dass sich das Gerät dann noch mit einer Hand bedienen lässt…

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  • Wie schon öfters gesagt, Apple muss nicht nur Kassenschlager raus bringen, sie dürfen gerne auch was riskieren und experimentieren. Siehe Vision Pro, siehe iPhone Air, etc. Danke Apple das ihr was wagt. Auch wenn es dann sicher nicht so aussehen wir wie dieses Knet Modell aus einem Kinderhort. Darauf gebe ich rein gar nichts.

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  • Lasst uns doch erstmal abwarten, bis wann sie es letztendlich aufschieben.

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  • Ich hatte bisher nie das Bedürfnis, mein iPad zusammen zuklappen. Im Gegenteil: ich hätte lieber ein kleineres iPhone statt noch mehr Bildschirm.

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  • Finde das sehr interessant. Die Bauform macht dem iPhone Pro keine Konkurrenz und dennoch haben Fans von faltbaren Handys ein tolles Gerät. Ich persönlich bleibe aber beim Pro Max in Kombi mit dem iPad Pro 13 Zoll. Damit komme ich super zurecht und einen Mac oder PC brauche ich auch nicht mehr.

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