Apples Falt-iPhone im Detail: Wir haben CAD-Zeichnungen bekommen

Auch wenn längst nicht alle Apple-Nutzer daran glauben, es deutet alles drauf hin, dass Apple in knapp einem Jahr sein erstes faltbares iPhone auf den Markt bringt. Vom September 2026 an soll Apple mit den bisher auf diesem Markt aktiven Anbietern konkurrieren.

Für den Wahrheitsgehalt dieser Meldungen spricht, dass sich auch die Hersteller von iPhone-Zubehör auf die neue Gerätekategorie vorbereiten. Aus diesem Umfeld haben wir nun detaillierte Informationen zu den voraussichtlichen Abmessungen des bei Apple mit der internen Bezeichnung V68 entwickelten Geräts erhalten.

Zusammengeklappt soll das faltbare iPhone 83,8 Millimeter breit, 120,6 Millimeter hoch und 9,6 Millimeter dick und damit ein ganzes Stück breiter, jedoch nicht so hoch wie die aktuellen iPhone-Modelle sein. Der kleine Bildschirm hätte damit eine Diagonale von 139,4 Millimetern und die Auflösung wird mit 2.088 × 1.422 Pixeln angegeben.

Ihr könnt ja schon mal eure Taschen ausmessen, um zu sehen, ob beziehungsweise wie gut ein solches Format da reinpassen würde. Der Grund für dieses ungewohnte Seitenverhältnis wird klar, wenn man das Gerät im aufgeklappten Zustand betrachtet.

Etwas kleiner als das iPad mini

Wenn wir zwei gewöhnliche iPhone-Modelle nebeneinanderlegen, kommen wir auf einen fast quadratischen Bildschirm. Das gedrungenere Format des Falt-iPhone sorgt dagegen dafür, dass sich der geöffnete große Bildschirm des Geräts vom Seitenverhältnis her als kleines Tablet präsentiert. Mit Abmessungen von 167,6 × 120,6 Millimeter und einer Bildschirmfläche von 7,76 Zoll ist das Gerät dann fast so groß wie ein iPad mini. Apples kleinstes Tablet ist 8,3 Zoll groß und misst 195,4 × 134,8 Millimeter. Die Auflösung des Innendisplays des faltbaren iPhones wird mit 2.713 × 1.920 Pixel angegeben.

Aufgeklappt keine 5 Millimeter dick

Aufgeklappt ist das iPhone Fold den Unterlagen zufolge ohne die Kameraerhebung gerade mal 4,8 Millimeter dünn. Zum Vergleich: Das iPhone Air ist mit 5,64 Millimetern dicker, das Samsung Galaxy Fold liegt in der aktuellen Version mit 4,2 Millimetern aber noch darunter.

Auf den Grafiken ist zudem zu sehen, dass Apples Falttelefon wohl mit einer Doppelkamera auf der Rückseite kommt, wie wir sie vom iPhone 17 her kennen, und die Selfiekamera innen vollständig in den Bildschirm integriert ist. Ob und in welcher Größe hier doch noch eine Notch-Aussparung oder dergleichen vorhanden ist, lässt sich aus den Zeichnungen nicht entnehmen.