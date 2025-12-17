iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 43 035 Artikel

Etwas kleiner als das iPad mini

Apples Falt-iPhone im Detail: Wir haben CAD-Zeichnungen bekommen
Artikel auf Mastodon teilen.
67 Kommentare 67

Auch wenn längst nicht alle Apple-Nutzer daran glauben, es deutet alles drauf hin, dass Apple in knapp einem Jahr sein erstes faltbares iPhone auf den Markt bringt. Vom September 2026 an soll Apple mit den bisher auf diesem Markt aktiven Anbietern konkurrieren.

Für den Wahrheitsgehalt dieser Meldungen spricht, dass sich auch die Hersteller von iPhone-Zubehör auf die neue Gerätekategorie vorbereiten. Aus diesem Umfeld haben wir nun detaillierte Informationen zu den voraussichtlichen Abmessungen des bei Apple mit der internen Bezeichnung V68 entwickelten Geräts erhalten.

Iphone Foldabable Mockup 1

Zusammengeklappt soll das faltbare iPhone 83,8 Millimeter breit, 120,6 Millimeter hoch und 9,6 Millimeter dick und damit ein ganzes Stück breiter, jedoch nicht so hoch wie die aktuellen iPhone-Modelle sein. Der kleine Bildschirm hätte damit eine Diagonale von 139,4 Millimetern und die Auflösung wird mit 2.088 × 1.422 Pixeln angegeben.

Iphone Foldabable Abmessungen 1

Ihr könnt ja schon mal eure Taschen ausmessen, um zu sehen, ob beziehungsweise wie gut ein solches Format da reinpassen würde. Der Grund für dieses ungewohnte Seitenverhältnis wird klar, wenn man das Gerät im aufgeklappten Zustand betrachtet.

Etwas kleiner als das iPad mini

Iphone Foldabable Abmessungen 3

Wenn wir zwei gewöhnliche iPhone-Modelle nebeneinanderlegen, kommen wir auf einen fast quadratischen Bildschirm. Das gedrungenere Format des Falt-iPhone sorgt dagegen dafür, dass sich der geöffnete große Bildschirm des Geräts vom Seitenverhältnis her als kleines Tablet präsentiert. Mit Abmessungen von 167,6 × 120,6 Millimeter und einer Bildschirmfläche von 7,76 Zoll ist das Gerät dann fast so groß wie ein iPad mini. Apples kleinstes Tablet ist 8,3 Zoll groß und misst 195,4 × 134,8 Millimeter. Die Auflösung des Innendisplays des faltbaren iPhones wird mit 2.713 × 1.920 Pixel angegeben.

Aufgeklappt keine 5 Millimeter dick

Iphone Foldabable Abmessungen 2

Aufgeklappt ist das iPhone Fold den Unterlagen zufolge ohne die Kameraerhebung gerade mal 4,8 Millimeter dünn. Zum Vergleich: Das iPhone Air ist mit 5,64 Millimetern dicker, das Samsung Galaxy Fold liegt in der aktuellen Version mit 4,2 Millimetern aber noch darunter.

Auf den Grafiken ist zudem zu sehen, dass Apples Falttelefon wohl mit einer Doppelkamera auf der Rückseite kommt, wie wir sie vom iPhone 17 her kennen, und die Selfiekamera innen vollständig in den Bildschirm integriert ist. Ob und in welcher Größe hier doch noch eine Notch-Aussparung oder dergleichen vorhanden ist, lässt sich aus den Zeichnungen nicht entnehmen.
17. Dez. 2025 um 06:53 Uhr von chris Fehler gefunden?


    67 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.
  • Antworten Melden

  • Aufgeklappt fast 10mm dick!
    Warum unterschlagt ihr den Kamera-Bucke?

    Antworten Melden

  • Wenigstens haben sie das mit dem Seitenverhältnis hinbekommen!

    Antworten Melden

    • Genau! Fürs Filme gucken viel besser als ein Quadrat mit superdicken schwarzen Balken oben und unten. Aber fürs reine Multitasking-Arbeiten ist quadratisch dann wohl wieder besser. Alles kann man leider nicht haben…

      Antworten Melden

  • Das Ding passt höchstens in einen Koffer oder einer großen Handtasche, also nix für mich. Ich laufe mit beidem nicht herum

    Antworten Melden
  • Antworten Melden

  • Damit wäre es nur unwesentlich dicker, als mein aktuelles iPhone 14. Bin dann mal gespannt, wie viel Akku da noch reinpasst.

    Als Hauptnutzung sehe ich hier eigentlich das man in der Bahn oder im Flieger auf größerer Diagonale Medien konsumieren kann.
    Aber ob man hier nicht von den AR Brillen rechts überholt wird?
    Für die meiste produktive Arbeit ist die Diagonale für mich zu klein.

    Antworten Melden

    • Ich arbeite mit dem iPad mini 6 sehr produktiv. Ist mein Alltagsgerät und meist dabei. Das Fold ist dann zwar etwas kleiner, aber ich brauche nur noch ein Gerät.
      Wird dann nur interessant, wie ich die Inhalte von iPhone und iPad aufs Fold übernehmen kann. Vermutlich nur entweder/oder.

      Antworten Melden

  • Bei dieser Größe kann es ein iPhone für Viele nicht ersetzen – und ein preisgünstigeres iPad auch nicht.
    Das steckt man nicht mal eben im Sommer irgendwohin (Diese neue Beutelkultur lassen wir jetzt mal außen vor).
    Als zusätzliches Gerät ist es zu kostspielig und ohne einen erkennbaren Mehrwert gegenüber den vorhandenen Geräten.
    Kurz: Ich sehe dafür derzeit keine hohen Verkaufszahlen, auch wenn es technologisch sicher interessant ist.
    Das war bei der VisionPro aber auch schon so.

    Antworten Melden

    • Abwarten, Apple-Jünger kaufen blindlinks…….und ja, ich find´s auf den ersten Blick gar nicht mal so schlecht. Bin nur gespannt wie die Faltmimik aussieht denn die ist auf den Skizzen vernachlässigt.

      Antworten Melden

  • Mein Problem mit dem Produkt ist: Ich traue Apple einfach nicht mehr viel zu, wenn es um neue Produkte und Innovation geht. Sie kriegen neue Iterationen bestehender Produkte ganz gut auf die Reihe. Aber etwas gänzlich Neues? Klappt weder bei der Software (Apple Intelligence, iPad OS,…) noch bei der Hardware (Vision Pro).
    Apple ist zu groß, zu langsam und zu wenig innovativ geworden. Da wird nur noch verwaltet.

    Antworten Melden

    • Naja wirkliche Innovation war ja noch nie ihr Ding . Apple hat immer Dinge die so oder ähnlich schon da wahren besser und schicker gemacht . Einzig das gesamte öko System zusammen zu tun und aufeinander ab zu stimmen war für mich eine Innovation. Sicherheit und Lifestyle Produkte ist nun mal ihre stärke . Wie der Mensch nun mal ist reicht das aber langfristig nicht um alle bei der Stange zu halten .

      Antworten Melden

    • Gehe ich mit. Wer ist denn da noch ein treibender Innovator?

      Antworten Melden

  • Eine Remineszenz an mein altes geliebtes Microsoft Surface Duo – also ich fände den Formfaktor klasse!

    Antworten Melden

  • Sinn würde das Teil nur machen, wenn es mit einem Stift käme, damit man Notizen machen, Texte anmontieren könnte usw. Für den reinen Medienkonsum lohnt der Aufwand nicht.

    Andererseits gibt es ja sogar Apple-Kunden die Hunderte von Euro für Socken ausgeben, in denen sie sich ihr iPhone über die Schulter hängen. Schauen wir mal.

    Antworten Melden

  • Schade, keine Alternative für das iPhone mini.
    Und darüber hinaus das typische von Apple. Sehr spät am Markt.

    Antworten Melden

    • Und warum siehst du darin keine Alternative? Viel genauer hätte Apple den Formfaktor des iPad mini kaum mehr treffen können. Exakt das ist die Idee!

      Antworten Melden

    • Lieber spät im Markt und dafür gereifter.
      KEIN Apple-Produkt ist eine wirkliche Innovation gewesen. Computer mit grafischer Benutzeroberfläche und Mausbedienung gab es schon vor dem Mac. Tablets gab es schon lange vor dem iPad. MP3-Player mit Festplatte gab es auch schon vor dem iPod. Smartphones gab es vor dem iPhone. Auch iTunes stammte nicht von Apple, sondern ich hatte noch die Vorgängerversion auf meinem Mac – von einer anderen Firma entwickelt. VR-Headsets gibt es seit Jahren etliche… und und und.
      Aber: Apple versucht den Ideen noch etwas mehr Schliff und Funktionalität zu verpassen. Und oft gelingt das sogar recht gut wenn auch nicht immer.

      Antworten Melden

  • Vermutlich werden die wenigen, die sich so ein Klappgerät kaufen würden, dann vom Preis abgehalten. Wird dann nicht unter €2000.- kosten.

    Antworten Melden

  • Wie soll man das halten mit 8cm Breite? So ein Quatsch..

    Antworten Melden

  • Bin eher gespannt ob die das Problem mit der Falte in der Mitte gelöst haben. Das ist mein größtes Problem mit den Geräten.

    Antworten Melden

  • Technisch sehr interessant. Aber aufgrund der Breite nur schwer zu bedienen. Sollte man erst in der 2. Generation kaufen

    Antworten Melden

  • Sieht für mich sehr nach Fake aus. Wo soll denn bei dem Scharnier der „Bildschirmwulst“ zwischen den zwei Geräten hin, wenn man das Gerät zusammenklappt? Da muss es ja irgendwo Platz dafür geben. Ausser es sind in der Realität zwei separate Displays. Oder sehe ich das falsch?

    Antworten Melden

  • Hallo, das hier ist doch kein Produktfoto. Nur reine Spekulation wie es aussehen KÖNNTE.
    Fürchterlich wie das Web heutzutage die Menschen beeinflusst. Glaubt ihr wirklich was da so geschwurbelt wird?

    Antworten Melden

  • Für mich ist die Breite im zugeklappten Zustand zu groß für meine Tasche. Ich habe unterwegs aber eh keine Notwendigkeit für einen größeren Bildschirm. Ist eher etwas für Menschen die eh mit separater Tasche unterwegs sind.

    Antworten Melden

  • Komisch, persönlich finde ich den Formfaktor ideal! Gerade im Arbeitsumfeld. Aufgrund der Breite ist es zugeklappt gut für Messaging und Email. Im aufgeklappten Zustand nahezu identisch mit dem iPad mini. Wenn jetzt noch einer Apple Pencil kompatibel wäre, ich würde das Gerät feiern! Hoffentlich mit Carbid-Akku.

    Antworten Melden

  • Nur zwei Kameras? Wenn es nicht mindestens die gleichen Kameras wie das Pro hat bin ich auf raus.

    Antworten Melden

  • Manche Kommentare hier sind so dämlich und populistisch. Schlimm. Erstens wissen wir nicht, ob es so kommt, zweitens wenn doch dann erst mal anschauen, und vor allen anfassen, und drittens wenn es nicht gefällt oder einem zu teuer ist, niemand ist gezwungen etwas zu kaufen, das einem nicht gefällt. Dann ist es einfach für eine andere Zielgruppe, fertig.

    Antworten Melden

  • Ich frage mich was ich im Alltag mit so einem Teil soll – find ich vollkommen unpraktisch

    Antworten Melden

  • Es ist mir persönlich vollkommen egal wie es aussieht. Wenn ich damit einen halbwegs vernünftigen Spagat hinbekomme und dadurch ein Gerät weniger dabei haben muss, werde ich es kaufen.

    Mein absoluter Traum wäre dann noch ein MacOS wenn man es an eine Docking ansteckt. Aber das wird ein Traum bleiben.

    Antworten Melden

  • Wird bestimmt ähnlich erfolgreich und nachgefragt wie das iPhone Air :-)

    Antworten Melden

  • Vielleicht hab ich es ja über lesen, aber was soll das Fold wiegen?
    Die Info ist für mich wichtigster als die Info ob 1-2 Millimeter hier oder da mehr/weniger…

    Antworten Melden

  • Ne Notch macht an der Stelle ja gar keinen Sinn. Ich werde es mir eh nicht kaufen, aber für die Käufer hoffe ich, Apple bekommt es ohne gelöst.

    Antworten Melden

  • bei dem von mir vermuteten Preis lieber ein vernünftig ausgestattetes MackookAir, damit lässt sich mobil hervorragend arbeiten!

    Antworten Melden

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPhone, iPad, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 43035 Artikel in den vergangenen 6682 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2025 aketo GmbH   ·   Impressum   ·      ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven