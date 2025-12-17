Etwas kleiner als das iPad mini
Apples Falt-iPhone im Detail: Wir haben CAD-Zeichnungen bekommen
Auch wenn längst nicht alle Apple-Nutzer daran glauben, es deutet alles drauf hin, dass Apple in knapp einem Jahr sein erstes faltbares iPhone auf den Markt bringt. Vom September 2026 an soll Apple mit den bisher auf diesem Markt aktiven Anbietern konkurrieren.
Für den Wahrheitsgehalt dieser Meldungen spricht, dass sich auch die Hersteller von iPhone-Zubehör auf die neue Gerätekategorie vorbereiten. Aus diesem Umfeld haben wir nun detaillierte Informationen zu den voraussichtlichen Abmessungen des bei Apple mit der internen Bezeichnung V68 entwickelten Geräts erhalten.
Zusammengeklappt soll das faltbare iPhone 83,8 Millimeter breit, 120,6 Millimeter hoch und 9,6 Millimeter dick und damit ein ganzes Stück breiter, jedoch nicht so hoch wie die aktuellen iPhone-Modelle sein. Der kleine Bildschirm hätte damit eine Diagonale von 139,4 Millimetern und die Auflösung wird mit 2.088 × 1.422 Pixeln angegeben.
Ihr könnt ja schon mal eure Taschen ausmessen, um zu sehen, ob beziehungsweise wie gut ein solches Format da reinpassen würde. Der Grund für dieses ungewohnte Seitenverhältnis wird klar, wenn man das Gerät im aufgeklappten Zustand betrachtet.
Etwas kleiner als das iPad mini
Wenn wir zwei gewöhnliche iPhone-Modelle nebeneinanderlegen, kommen wir auf einen fast quadratischen Bildschirm. Das gedrungenere Format des Falt-iPhone sorgt dagegen dafür, dass sich der geöffnete große Bildschirm des Geräts vom Seitenverhältnis her als kleines Tablet präsentiert. Mit Abmessungen von 167,6 × 120,6 Millimeter und einer Bildschirmfläche von 7,76 Zoll ist das Gerät dann fast so groß wie ein iPad mini. Apples kleinstes Tablet ist 8,3 Zoll groß und misst 195,4 × 134,8 Millimeter. Die Auflösung des Innendisplays des faltbaren iPhones wird mit 2.713 × 1.920 Pixel angegeben.
Aufgeklappt keine 5 Millimeter dick
Aufgeklappt ist das iPhone Fold den Unterlagen zufolge ohne die Kameraerhebung gerade mal 4,8 Millimeter dünn. Zum Vergleich: Das iPhone Air ist mit 5,64 Millimetern dicker, das Samsung Galaxy Fold liegt in der aktuellen Version mit 4,2 Millimetern aber noch darunter.
Auf den Grafiken ist zudem zu sehen, dass Apples Falttelefon wohl mit einer Doppelkamera auf der Rückseite kommt, wie wir sie vom iPhone 17 her kennen, und die Selfiekamera innen vollständig in den Bildschirm integriert ist. Ob und in welcher Größe hier doch noch eine Notch-Aussparung oder dergleichen vorhanden ist, lässt sich aus den Zeichnungen nicht entnehmen.
Das dachte ich damals beim iPhone 6 mit seinen hässlichen Antennenlinien auch. Hätte nie gedacht, dass Apple sowas hässliches auf den Markt bringt, wurde aber eines besseren belehrt. Aufgrund dessen kann ich mir durchaus vorstellen, dass sie auch sowas bringen werden.
Ich verstehe bloss nicht, weshalb man die Displayecken links oben und links unten auch abgerundet hat, wenn das Gehäuse an diesen Stellen gezwungenermassen auch nicht abgerundet ist. Habe ich auch beim Google Pixel Fold schon nicht verstanden.
Aber vermutlich hat hier die „Konsistenz der Rundungen“ Priorität.
Damit wäre es nur unwesentlich dicker, als mein aktuelles iPhone 14. Bin dann mal gespannt, wie viel Akku da noch reinpasst.
Als Hauptnutzung sehe ich hier eigentlich das man in der Bahn oder im Flieger auf größerer Diagonale Medien konsumieren kann.
Aber ob man hier nicht von den AR Brillen rechts überholt wird?
Für die meiste produktive Arbeit ist die Diagonale für mich zu klein.
Ich arbeite mit dem iPad mini 6 sehr produktiv. Ist mein Alltagsgerät und meist dabei. Das Fold ist dann zwar etwas kleiner, aber ich brauche nur noch ein Gerät.
Wird dann nur interessant, wie ich die Inhalte von iPhone und iPad aufs Fold übernehmen kann. Vermutlich nur entweder/oder.
Bei dieser Größe kann es ein iPhone für Viele nicht ersetzen – und ein preisgünstigeres iPad auch nicht.
Das steckt man nicht mal eben im Sommer irgendwohin (Diese neue Beutelkultur lassen wir jetzt mal außen vor).
Als zusätzliches Gerät ist es zu kostspielig und ohne einen erkennbaren Mehrwert gegenüber den vorhandenen Geräten.
Kurz: Ich sehe dafür derzeit keine hohen Verkaufszahlen, auch wenn es technologisch sicher interessant ist.
Das war bei der VisionPro aber auch schon so.
Mein Problem mit dem Produkt ist: Ich traue Apple einfach nicht mehr viel zu, wenn es um neue Produkte und Innovation geht. Sie kriegen neue Iterationen bestehender Produkte ganz gut auf die Reihe. Aber etwas gänzlich Neues? Klappt weder bei der Software (Apple Intelligence, iPad OS,…) noch bei der Hardware (Vision Pro).
Apple ist zu groß, zu langsam und zu wenig innovativ geworden. Da wird nur noch verwaltet.
Naja wirkliche Innovation war ja noch nie ihr Ding . Apple hat immer Dinge die so oder ähnlich schon da wahren besser und schicker gemacht . Einzig das gesamte öko System zusammen zu tun und aufeinander ab zu stimmen war für mich eine Innovation. Sicherheit und Lifestyle Produkte ist nun mal ihre stärke . Wie der Mensch nun mal ist reicht das aber langfristig nicht um alle bei der Stange zu halten .
Gehe ich mit. Wer ist denn da noch ein treibender Innovator?
Eine Remineszenz an mein altes geliebtes Microsoft Surface Duo – also ich fände den Formfaktor klasse!
KEIN Apple-Produkt ist eine wirkliche Innovation gewesen. Computer mit grafischer Benutzeroberfläche und Mausbedienung gab es schon vor dem Mac. Tablets gab es schon lange vor dem iPad. MP3-Player mit Festplatte gab es auch schon vor dem iPod. Smartphones gab es vor dem iPhone. Auch iTunes stammte nicht von Apple, sondern ich hatte noch die Vorgängerversion auf meinem Mac – von einer anderen Firma entwickelt. VR-Headsets gibt es seit Jahren etliche… und und und.

Aber: Apple versucht den Ideen noch etwas mehr Schliff und Funktionalität zu verpassen. Und oft gelingt das sogar recht gut wenn auch nicht immer.
Aber: Apple versucht den Ideen noch etwas mehr Schliff und Funktionalität zu verpassen. Und oft gelingt das sogar recht gut wenn auch nicht immer.
Wenn es denn gereifter wäre…
Bin eher gespannt ob die das Problem mit der Falte in der Mitte gelöst haben. Das ist mein größtes Problem mit den Geräten.
Komisch, persönlich finde ich den Formfaktor ideal! Gerade im Arbeitsumfeld. Aufgrund der Breite ist es zugeklappt gut für Messaging und Email. Im aufgeklappten Zustand nahezu identisch mit dem iPad mini. Wenn jetzt noch einer Apple Pencil kompatibel wäre, ich würde das Gerät feiern! Hoffentlich mit Carbid-Akku.
Nur zwei Kameras? Wenn es nicht mindestens die gleichen Kameras wie das Pro hat bin ich auf raus.
