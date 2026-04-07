Oricos neue Powerbank kann viel, lädt alles, hat aber (zu) wenig Saft

Orico ist bislang vor allem für Zubehör rund um den Mac bekannt. Zuletzt hatte der Anbieter mit einer Dockingstation für den Mac mini auf sich aufmerksam gemacht, die neben zusätzlichen Anschlüssen auch einen SSD-Steckplatz integriert.

Lädt bis zu vier Geräte parallel

Nun erweitert Orico sein Sortiment um eine kompakte Powerbank, die sich vor allem an Nutzer im Apple-Umfeld richtet und uns an die Veger-Geräte erinnert hat.

Mit einer Kapazität von 5.000 mAh fällt der Energiespeicher jedoch vergleichsweise klein aus. Statt auf möglichst hohe Laufzeiten setzt das Gerät auf Flexibilität beim Laden. In das Gehäuse sind mehrere Anschlussmöglichkeiten integriert, die den Einsatz ohne zusätzliche Kabel ermöglichen. Dazu zählt ein klappbarer USB-C-Stecker, der direkt in kompatible Geräte eingesteckt werden kann.

Ergänzt wird dieser durch ein fest verbautes Ladekabel, das je nach Variante entweder mit Lightning- oder USB-C-Anschluss erhältlich ist. Nutzer können so unterschiedliche iPhone-Generationen direkt verbinden. Zusätzlich steht ein weiterer USB-C-Port zur Verfügung, der sowohl zum Aufladen der Powerbank als auch zur Stromabgabe genutzt werden kann.

Integrierte Lösungen für iPhone und Apple Watch

Ein besonderes Merkmal ist die zusätzliche Ladefläche für die Apple Watch. Diese ist magnetisch ausgeführt lädt die Computeruhr auch wenn mehrerer andere Geräte bereits mit Strom versorgt werden.

Die maximale Ladeleistung liegt bei bis zu 22,5 Watt über USB-C, was auch Apples Schnellladestandard unterstützt und ein leeres iPhone in 30 Minuten auf etwa 50 Prozent Akku bringt.

Neben den Ladefunktionen verfügt die Powerbank über einen ausklappbaren Standfuß. Dieser erlaubt es, ein angeschlossenes Smartphone während des Ladens aufzustellen, etwa für Videoanrufe oder Medienwiedergabe. Das Gerät wiegt rund 118 Gramm und ist so ausgelegt, dass es problemlos in kleineren Taschen transportiert werden kann.

Preislich liegt die Powerbank bei rund 30 Euro.