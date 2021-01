Hörbuch-App von Deezer über StreamOn vom Datenverbrauch befreit

Der Musikdienst Deezer hat mit Audiobooks by Deezer eine eigene App für Hörbücher im Angebot. Im Herbst vergangenen Jahres vorgestellt, wurde die Anwendung jetzt in die StreamOn-Partnerliste der Telekom übernommen. Der Datenverbrauch der App schlägt somit im Zusammenspiel mit kompatiblen Tarifen der Telekom nicht mehr zu Buche.

Details zu den StreamOn-Optionen findet ihr hier bei der Telekom. Abhängig vom aktiven Tarif können über StreamOn verschiedene Online-Dienste genutzt werden, ohne dass diese Einfluss auf das im Vertrag enthaltene Datenvolumen haben. Neben „StreamOn Music“ bietet die Telekom auch die Optionen „StreamOn Social&Chat“, „StreamOn Music&Video“ und „StreamOn Gaming“ an.

Mit seiner Audiobooks-App will Deezer seinen Abonnenten ein auf die Wiedergabe von Hörbüchern optimiertes App-Erlebnis bieten. Deezer zufolge erfreut sich dieses Medium in Deutschland einer außergewöhnlich großen Beliebtheit, sodass die Hörbuch-App des Musikdienstes dann zunächst auch ausschließlich auf dem deutschen Markt gestartet ist.

Deezer bewirbt die Anwendung „Audiobooks by Deezer“ mit speziellen Funktionen, neben Lesezeichen stehen auch erweiterte Sortiermöglichkeiten und Bedienungshilfen zur Verfügung. Auch will der Musikdienst exklusive Inhalte über die App veröffentlichen.

Die App „Audiobooks by Deezer“ steht kostenlos für iPhone und iPad optimiert zur Verfügung. Für die Nutzung wird allerdings ein Premium-Abonnement bei Deezer vorausgesetzt. Neukunden haben derzeit wieder die Möglichkeit, Deezer über drei Monate hinweg kostenlos zu testen.

Neben „Audiobooks by Deezer“ wurde übrigens auch die App 360 by Deezer in die Liste der StreamOn-Partner mit aufgenommen. Damit wird die Funktion „360 Reality Audio“ von ausgewählten Sony-Kopfhörern unterstützt. Deezer selbst war wie die anderen großen Musikdienste schon zuvor über StreamOn vom Datenverbrauch freigestellt.