Apple zu Sideloading: „Wir arbeiten mit der EU zusammen“

Anfang der Woche haben wir ja bereits auf die insgesamt 120 Minuten Interviews hingewiesen, die der Blogger John Gruber mit Vertretern aus Apples Führungsetage geführt hat. Im Rahmen dieser Gespräche wurde zumindest kurz auch das Thema „Sideloading“ angesprochen.

Wir wissen ja seit vergangenem Jahr, dass von der EU verabschiedete Gesetz über digitale Märkte als wesentlichen Punkt die Forderung enthält, dass Apple und auch Google ihre Betriebssysteme öffnen und die Installation auch von Apps aus anderen Quellen als den hauseigenen App Stores zulassen müssen.

Bislang hat es nicht den Anschein, als würde sich diesbezüglich noch ein Schlupfloch für Apple auftun. Folglich ist damit zu rechnen, dass die neue Regelung bei ihrem Inkrafttreten im kommenden Jahr zwingend dazu führt, das Apple die Installation von nicht aus dem App Store bezogenen Apps – also das sogenannten Sideloading – zulassen muss.

Bereits kurz vor dem Jahreswechsel sind Berichte aufgekommen, denen zufolge eine entsprechende Option für iOS 17 bereits stillschweigend vorbereitet wird. Allerdings war dergleichen weder im Rahmen von Apples Präsentation von iOS 17 auf der Entwicklerkonferenz WWDC Thema, noch konnte man bis jetzt entsprechende Hinweise in der bereits für Entwickler freigegebenen Vorabversion von iOS 17 ausmachen.

Apples Software-Chef Craig Federighi hat im Rahmen seines Interview-Auftritts im Anschluss an die Entwicklerkonferenz WWDC23 nun zumindest angedeutet, dass Apple entsprechenden Vorgaben der EU Folge leisten wird. Eine direkte Bestätigung wird niemand erwartet haben, doch Federighi ließ auf den Sachverhalt angesprochen verlauten, dass Apple mit der EU daran arbeite, die allgemein gültigen Vorschriften auf eine sichere Art und Weise umzusetzen.

Apple didn't mention app sideloading at #WWDC23, except for when @gruber explicitly asked Craig Federighi about it during The Talk Show.

🎬

#iOS17 #iOS #Apple pic.twitter.com/Nr9qBHlaob

— Mysk 🇨🇦🇩🇪 (@mysk_co) June 13, 2023