120 Minuten im Video: Ein Podiumsgespräch mit Apples Chefetage

Schon seit mehreren Jahren lässt sich Apples Chef-Etage im Anschluss an die Auftaktveranstaltung der WWDC-Entwicklerkonferenz auf ein lockeres Podiumsgespräch ein, das unter der Überschrift „The Talk Show Live“ von dem amerikanischen Blogger und Podcaster John Gruber (daringfireball.net) geführt und moderiert wird.

120 Minuten mit Apples Chefetage

In dem Auftritt vor zahlenden Gästen rückt das Top-Management zwar nicht von den einstudierten Talking-Points ab und verrät auch sonst keine Geheimnisse, gewährt in der längeren Gesprächssituation allerdings einen Blick hinter konzeptuelle Kulissen und lässt die Beweggründe für bestimmte Entscheidungen zumindest zwischen den Zeilen erkennen.

In diesem Jahr ist das Gespräch mit Apples Chefetage rund 120 Minuten lang und damit deutlich länger ausgefallen als in den vergangenen Jahren. Ein Grund dafür, ist das gestaffelte Auftreten gleich vier wichtiger Apple-Persönlichkeiten.

Federighi, Joswiak, Ternus und Rockwell

Dauerhaft anwesend ist Apples Marketing-Chef Greg Joswiak, der verantwortlich für Apples Außendarstellung ist und bei öffentlichen Auftritten als entsprechend gesetzt gilt. Daneben wechseln sich drei Apple-Manager auf der Bühne ab: Neben dem beliebten Software-Chef Craig Federighi, der auch in diesem Jahr wieder große Teile der WWDC-Keynote moderiert hat, tauchen Hardware-Chef John Ternus und der für Apples Vision Pro verantwortliche Mike Rockwell auf.

Mitgeschnitten wurde das Gespräch am vergangenen Mittwoch im historischen California Theatre in San Jose und steht jetzt in voller Länger auf Googles Videoplattform YouTube bereit. Ein Podiumsgespräch, das wir allen an Apple interessierten Menschen ans Herz legen und im Folgenden nochmal die Kapitelmarken verlinken, um euch den direkten Einstieg so einfach wie möglich zu machen.