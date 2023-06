Reddit-Chef droht mit restriktiven Maßnahmen gegen Moderatoren

Der Reddit-Chef Steve Huffman zeigt sich trotz der fortlaufenden Proteste gegen die neuen Regeln der Diskussionsplattform nicht gewillt, in dieser Angelegenheit klein beizugeben. Ganz im Gegenteil geht Huffman in die Offensive und teilt mit, dass Reddit seine Regeln dahingehend ändern werde, dass die für die Reddit-Blackouts der vergangenen Tage verantwortlichen Moderatoren von den Nutzern abgewählt werden können.

In einem Interview bezeichnet Huffman die Proteste als Randerscheinung und die auf Reddit aktiven Moderatoren, die sich diesbezüglich engagieren, als Minderheit mit nur geringem Rückhalt.

Die Erfahrungen beim Besuch der Webseite in den vergangenen Tagen lassen allerdings gegenteiliges Vermuten. So war vorübergehend ein großer Teil aller Reddit-Diskussionsgruppen gesperrt und es wurde dort nur eine schwarze Seite mit dem Hinweis angezeigt, dass es sich um eine geschlossene Community handle.

Die für diese Reddit-Gruppen verantwortlichen Moderatoren haben diesen Weg gewählt, um ihrem Protest gegen die geplanten Änderungen Ausdruck zu verleihen. Allem voran geht es hier darum, dass die Entwickler von unabhängigen Apps für den Zugriff auf Reddit horrende Gebühren auf sich zukommen sehen, der Entwickler der populären Reddit-App „Apollo“ hat aus diesem Grund bereits aufgegeben. Die Geschäftsleitung von Reddit will auf diesem Weg wohl vor allem auch ihrem eigenen App-Angebot mehr Nutzer zuführen.

Während Huffman die Änderungen noch ankündigt, wurden die Regeln für Moderatoren auf Reddit bereits ein Stück weit angepasst und man kann die hier dargelegten Änderungen durchaus als Drohung in Richtung der Moderatoren verstehen. Ganz offenbar schaffen sich die Reddit-Betreiber auf diesem Weg ausreichend Spielraum, um widerspenstige Moderatoren auszusperren und zu ersetzen:

We regularly enforce our subreddit and moderator-level rules. As you point out, this means that we have policies and processes in place that address inactive moderation (Rule 4), mods vandalizing communities (Rule 2), and subreddit squatters (also Rule 4). When rules like these are broken, we remove the mods in violation of the Moderator Code of Conduct, and add new, active mods to the subreddits. We also step in to rearrange mod teams, so active mods are empowered to make decisions for their community.