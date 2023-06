iCloud Privat-Relay für bestimmte Webseiten und Netze deaktivieren

Der „Hauptschalter“ für Privat-Relay findet sich in eurem persönlichen Einstellungsmenü (ganz oben in den iOS-Einstellungen). Voraussetzung dafür, dass die Funktion überhaupt vorhanden ist, ist ein iCloud+-Abo, das man selbst abgeschlossen hat oder ein anderes Familienmitglied besitzt.

Der entsprechende Schalter versteckt sich in den Seiteneinstellungen von Safari. Tippt wenn die entsprechende Webseite geöffnet ist auf das AA-Symbol links in der Adressleiste und dann auf den Menüpunkt „IP-Adresse anzeigen“. In der Regel genügt dieser Schritt, damit das aufgerufene Online-Angebot wie erwartet funktioniert.

Vergleichsweise wenig bekannt ist die Möglichkeit, bei aktiviertem Privat-Relay gezielt Ausnahmen für einzelne Webseiten einzurichten. Kommt es in Verbindung mit der Apple-Funktion beim Besuch bestimmter Webseiten oder der Verwendung von Online-Angeboten zu Problemen, so ist es zumindest einen Versuch wert, Apples IP-Adressen-Verschleierung zunächst einmal nur für den jeweiligen Dienst abzuschalten.

Mit Privat-Relay können iCloud-Abonnenten beim Surfen im Internet Daten wie ihre IP-Adresse verbergen, um so ihren aktuellen Standort zu verschleiern und sich ein Stück weit anonymer im Netz zu bewegen. Apple hat diese Funktion bereits vor zwei Jahren an den Start gebracht. Teilweise haben Kompatibilitätsprobleme im Zusammenhang mit Privat-Relay aber dafür gesorgt, dass Nutzer die Funktion dauerhaft deaktiviert haben.

