„Apple wird seine Tore öffnen müssen“: EU kommentiert Milliardenstrafe

Die Europäische Kommission hat heute eine Strafe in Höhe von fast 2 Milliarden Euro gegen Apple verhängt und geht damit gegen Apples Praktiken vor, Entwicklern zu untersagen, die im App Store aktiven Anwender über günstigere Abonnementoptionen aufzuklären und über alternative Möglichkeiten zu informieren, die angebotenen Abonnements auch außerhalb des von Apple betriebenen Softwarekaufhauses zu erwerben.

This is #illegal. And it had an impact on millions of 🇪🇺 consumers, who were not able to make a #free choice as to where, how, and at what price to buy music streaming subscriptions.

👉 More : https://t.co/RHpMDfFieF

— Margrethe Vestager (@vestager) March 4, 2024