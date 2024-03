Frühlingsfarben: Neue iPhone-Hüllen und Watch-Armbänder erhältlich

Zum heutigen Bestellstart der neuen MacBook Air Modelle mit Bildschirmen in 13 und 15 Zoll hat Apple auch in anderen Bereichen des hauseigenen Apple Online Stores Hand angelegt und bietet unter anderem neue Silikonhüllen für das iPhone und neue Armbänder für die Apple Watch an.

Neue Silikon-Cases

Das 55 Euro teure Apple Silikon-Cases mit MagSafe ist nun etwa auch in den Farbvarianten Pink, Warmgelb, Blassmint und Hellblau für alle aktuellen iPhone-Modelle, vom iPhone 15 über das iPhone 15 Plus bis zum iPhone 15 Pro und dem iPhone 15 Pro Max erhältlich.

Die neuen iPhone-Cases lassen sich im Apple Online Store im Bereich Hüllen & Schutz ordern und sollen bei heutiger Bestellung zwischen dem 6. März und dem 7. März aufschlagen.

Neue Armbänder für die Apple Watch

Über frische Frühlingsfarben freuen sich auch Anwender der von Apple angebotenen Computeruhr. Auch die Apple Watch wird sich zukünftig mit Armbändern in den Farben Pink, Warmgelb, Blassmint und Hellblau ordern lassen.

Die Sportarmbänder aus Fluorelastomer mit Pin-Verschluss stehen in den neuen Farben für jeweils 49 Euro zur Verfügung und werden um neue Sport Loop Armbänder in den Farben Ozeanblau und Blassmint ergänzt. Der Kostenpunkt auch hier: 49 Euro pro Armband. Für die neuen Solo Loop-Bänder müssen jeweils 99 Euro investiert werden.

Apple Watch Hermès

Wer gerne etwas exklusiver unterwegs ist, kann für jeweils 349 Euro auf die Hermès-Armbänder in Bleu Céleste, Framboise oder Gold zugreifen.

Alle neuen Armband-Farben der Apple Watch findet ihr auf dieser Übersichtsseite, sortiert nach den jeweiligen Armbandtypen. CO₂-neutrale Armbandfarben hat Apple hier mit einem kleinen Symbol gekennzeichnet, das einer grünen Blüte gleicht.

Was vor dem Spontankauf bedacht werden sollte: Möglicherweise ist die Apple Watch Series 9 das letzte Modell der Computeruhr, die die aktuellen Armbänder aufnehmen kann.