Werbung im App Store: „Search Ads“ heißen jetzt „Apple Ads“

Inzwischen ist es schon wieder neun Jahre her, seit Apple damit begonnen hat, im App Store Werbebanner anzuzeigen. Apple hatte die Anzeigen damals unter dem Namen „Search Ads“ eingeführt. In dieser Woche ging nun die offizielle Umbenennung in „Apple Ads“ vonstatten.

Natürlich denkt man bei „Apple Ads“ sofort auch an „Google Ads“, das dürfte für Apple allerdings nebensächlich sein. Zunächst einmal fügt sich die neue Produktbezeichnung deutlich besser in die inzwischen zahlreichen von Apple angebotenen Dienstleistungen ein. Vor allem aber bezeichnet der Begriff „Apple Ads“ wesentlich besser, um was es bei diesem Produkt von Apple geht.

Mit einem Banner ging es los

Als Apple im Jahr 2016 damit begonnen hat, im App Store bezahlte Werbung anzuzeigen, war hierfür genau ein Platz für Banner vorgesehen. Die Werbung erschien – damals noch deutlich kleiner als heute – an oberster Stelle, sobald die Suchfunktion des App Store verwendet hat. Insofern war der Name „Search Ads“ damals korrekt und treffend.

Seit 2018 sind die „Search Ads“ auch im deutschen App Store präsent und in der Folge hat Apple seine Werbeintegration fortwährend ausgebaut. Die Banner finden sich jetzt an zusätzlichen Stellen und sind zudem auch größer geworden. In der Folge ist die Umbenennung des Angebots in „Apple Ads“ zunächst einmal nur konsequent.

Werbung bald auch in weiteren Apple-Apps?

Mit dem neuen Namen erhalten allerdings auch die Gerüchte neuen Wind, dass Apple künftig intensiver als bisher als Vermittler von Werbebannern auftreten will. Die entsprechenden Pläne sehen angeblich auch vor, dass Apple über den App Store hinaus auch Werbeplätze in anderen Apps einrichtet und vermarktet. Laut Berichten laufen diesbezüglich bereits konkrete Planungen im Zusammenhang mit Apples Karten-App für das iPhone. Zudem war in der Vergangenheit die Rede davon, dass die Anzeige von Werbebannern auch für weitere Apple-Apps wie etwa „Podcasts“ geplant sei.