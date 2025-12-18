Entwicklung wird überdacht
ADAC Drive: Spritpreis-Alarmfunktion erstmal zurückgestellt
Der ADAC verzichtet bis auf weiteres darauf, einen „Spritpreis-Alarm“ in seine Drive-App zu integrieren. Wer wie wir auf die Einführung dieser Funktion gewartet hat, muss bei den nächsten Updates für die Anwendung nicht mehr danach suchen.
Der ADAC wollte diese Funktion ursprünglich im Zusammenhang mit der Möglichkeit einführen, sich die Preisentwicklung an den Tankstellen anzeigen zu lassen. Der Preisverlauf an einzelnen Tankstellen – wahlweise über die letzten 24 Stunden oder die vergangenen sieben Tage hinweg – ist bereits seit geraumer Zeit in der App verfügbar.
Wer in den vergangenen Versionen der App die dort noch vorhandene Taste „Spritpreis-Alarm aktivieren“ gedrückt hat, bekam lediglich die Meldung angezeigt, dass diese Funktion zu einem späteren Zeitpunkt nachgereicht wird. Mittlerweile ist die Taste komplett aus der App verschwunden.
ADAC prüft Weiterentwicklung
Auf Nachfrage wurde uns vom ADAC mitgeteilt, dass man bis auf weiteres nicht mit der Integration des Spritpreis-Alarms rechnen muss. Die Arbeit daran werde derzeit nicht weitergeführt. Der ADAC sei aktuell dabei zu prüfen, wie der Spritpreis-Alarm künftig sinnvoll weiterentwickelt werden kann. Sobald es hierzu Neuigkeiten gibt, werde man direkt in der Drive-App darüber informieren.
Mit der Drive-App hat der ADAC ein Leistungspaket geschnürt, das Informationen zu Preisen und Standorten von klassischen Tankstellen und Ladestationen für Elektroautos liefert und darüber hinaus verschiedene Funktionen rund um die Reiseplanung und Freizeitaktivitäten unterstützt. Dazu zählt auch die Möglichkeit zur Suche nach Camping- und Stellplätzen sowie eine Navigationsfunktion, bei der man neben den Standardrouten auch spezielle Fahrstrecken für Wohnmobile oder Wohnwagengespanne abrufen kann.
Die App ist kostenlos und lässt sich auch ohne ADAC-Mitgliedschaft nutzen. Mitglieder des Automobilclubs können darüber hinaus verschiedene Club-Vorteile nutzen.
Mich begeistert die HEM-App. Durch die Tiefpreisgarantie kann ich dort stets günstig tanken und habe eine halbe Stunde Zeit, den Tiefpreis einzulösen. Einmal wurde es während meiner Anfahrt an einer anderen Tankstelle günstiger und die HEM-App hat das automatisch übernommen. Richtig gut. Und eine E-Mail aus der App heraus an deren Service wurde sehr schnell von einem echten Menschen ohne Marketing-BlaBla-Textbausteine beantwortet. Alleine das ist heute (leider) schon außergewöhnlich.
Eine Historie der Spritpreise liefert die App ebenso.
Und ja, lohnt nur, wenn auch ne HEM-Tankstelle irgendwo in der Nähe ist.
Leider sind nur 2,7% aller Tankstellen in Deutschland von HEM
… da hat die Ölkonzern Lobby sich durchgesetzt.. schade ADAC die Chance vertan sich vertrauen als unabhängige Institution hervorzuheben. Sehr schade, da es dem Verbraucher helfen würde.
Das war auch mein Gedanke.
Der ADAC ist in etwa so vertrauenswürdig wie die FIFA. Die Pannenhilfe ist super aber ansonsten ist es ein Lobbyverein vom allerfeinsten.
„Meinungsfreiheit ist eine Farce, wenn die Information über die Tatsachen nicht garantiert ist“ (Hannah Ahrendt)
Genau diese Informationen, über das, was ist, haben sich einige „Wächter“ hergemacht, um steuern und manipulieren zu können. Die Transparenz ist nicht mehr gewährleistet. (Im Übrigen: Spritpreise müssen auf der Straße von Weitem erkennbar und angezeigt sein- die Katastrophe zu Ladetarifen für E-Säulen ist ein Paradebeispiel, dass jeder mit ausreichend Kapital machen kann, was er will…)
Ich hatte jahrelang das Plus-Abo von 123 Tanken, um eben diesen Alarm zu bekommen. In der Hoffnung, dass der ADAC auch diese Funktion einführt, lief das Abo gestern ab.
Mangels Alternativen (oder habe ich was übersehen?) werde ich wohl wieder die 10€ bei 123 ausgeben müssen, denn sonst ist mir das zu blöd ständig die Preise im Blick haben zu müssen.
Mich verwundert aber, dass es anscheinend so „kompliziert“ ist einen Alarm zu programmieren, wo es doch bereits Lösungen gibt.
Ich glaube nicht, dass es eine technische Herausforderung ist, siehe Kommentar von „Sir Henry“
Kann das eine App aktuell?
1-2-3 Tanken. Anscheinend sogar in der Basisfunktion mit begrenztem Umfang. Ansonsten mit Abo.
Ich hatte die App mehrere Jahre mit Abo und in Hoffnung auf die ADAC Drive App nicht mehr verlängert.
Da hat garantiert jemand die Hände im Spiel, der das nicht möchte.
+1
Oder jemand der sich drum gekümmert hat, hat das Unternehmen gewechselt und die KI ist noch kein 100%-iger Ersatz.
Aber meine Vermutung liegt auch eher an einer größeren Spende o.ä. Um es zu unterbinden
Die „Mehr-Tanken“ App hat auch einen Preisalarm. Und das Gratis soweit ich das sehen kann.
Die Preise in den Apps und an den Tankstellen stimm zu 99 % nicht überein. Zeitverzug von min 30 min sind Tegel! Was soll also der Alarm, die Preise sind dann schon wieder Steinzeit.
Clever tanken hat die Funktion gratis. Man bekommt eine Push Mitteilung sobald der eingestellt Preis erreicht wird.