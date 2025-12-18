ADAC Drive: Spritpreis-Alarmfunktion erstmal zurückgestellt

Der ADAC verzichtet bis auf weiteres darauf, einen „Spritpreis-Alarm“ in seine Drive-App zu integrieren. Wer wie wir auf die Einführung dieser Funktion gewartet hat, muss bei den nächsten Updates für die Anwendung nicht mehr danach suchen.

Der ADAC wollte diese Funktion ursprünglich im Zusammenhang mit der Möglichkeit einführen, sich die Preisentwicklung an den Tankstellen anzeigen zu lassen. Der Preisverlauf an einzelnen Tankstellen – wahlweise über die letzten 24 Stunden oder die vergangenen sieben Tage hinweg – ist bereits seit geraumer Zeit in der App verfügbar.

Wer in den vergangenen Versionen der App die dort noch vorhandene Taste „Spritpreis-Alarm aktivieren“ gedrückt hat, bekam lediglich die Meldung angezeigt, dass diese Funktion zu einem späteren Zeitpunkt nachgereicht wird. Mittlerweile ist die Taste komplett aus der App verschwunden.

ADAC prüft Weiterentwicklung

Auf Nachfrage wurde uns vom ADAC mitgeteilt, dass man bis auf weiteres nicht mit der Integration des Spritpreis-Alarms rechnen muss. Die Arbeit daran werde derzeit nicht weitergeführt. Der ADAC sei aktuell dabei zu prüfen, wie der Spritpreis-Alarm künftig sinnvoll weiterentwickelt werden kann. Sobald es hierzu Neuigkeiten gibt, werde man direkt in der Drive-App darüber informieren.

Mit der Drive-App hat der ADAC ein Leistungspaket geschnürt, das Informationen zu Preisen und Standorten von klassischen Tankstellen und Ladestationen für Elektroautos liefert und darüber hinaus verschiedene Funktionen rund um die Reiseplanung und Freizeitaktivitäten unterstützt. Dazu zählt auch die Möglichkeit zur Suche nach Camping- und Stellplätzen sowie eine Navigationsfunktion, bei der man neben den Standardrouten auch spezielle Fahrstrecken für Wohnmobile oder Wohnwagengespanne abrufen kann.

Die App ist kostenlos und lässt sich auch ohne ADAC-Mitgliedschaft nutzen. Mitglieder des Automobilclubs können darüber hinaus verschiedene Club-Vorteile nutzen.