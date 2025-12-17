WristSpeed Pro zeigt GPS-Geschwindigkeit auf der Apple Watch

Mit WristSpeed Pro steht eine neue Apple-Watch-App zur Verfügung, die sich auf eine klar umrissene Aufgabe konzentriert. Sie zeigt die per GPS ermittelte aktuelle Geschwindigkeit in Echtzeit direkt auf dem Handgelenk an.

Die Anwendung ist ausschließlich für die Apple Watch gedacht und funktioniert im Alltag ohne gekoppeltes iPhone. Zielgruppe sind Nutzer, die unterwegs eine schnelle und gut lesbare Geschwindigkeitsanzeige benötigen.

Fokus auf Echtzeitdaten und einfache Bedienung

Die App eignet sich für unterschiedliche Fortbewegungsarten wie zum Radfahren, zur tour mit dem E-Scooter oder auch um die Reisegeschwindigkeit im Zug grob zu ermitteln.

Die Geschwindigkeit wird kontinuierlich erfasst und groß dargestellt. Ein Wechsel zwischen Kilometern pro Stunde und Meilen pro Stunde ist in den Einstellungen der App möglich. Ergänzend bietet WristSpeed Pro einen Rennmodus, der neben der aktuellen Geschwindigkeit auch die Beschleunigung in Echtzeit abbildet.

WristSpeed Pro selbst benötigt watchOS 26 oder neuer und belegt rund 1,2 Megabyte Speicher. Die App wird kostenlos angeboten und richtet sich an Nutzer, die eine reduzierte Geschwindigkeitsanzeige direkt auf der Apple Watch bevorzugen.

Ergänzung zur iPhone-App Tacho 55

WristSpeed Pro versteht sich als schlanke Lösung für die Uhr. Wer darüber hinaus Funktionen auf dem iPhone sucht, findet mit der App Tacho 55 eine umfangreichere Ergänzung. Diese bietet unter anderem ein visuelles Warnsystem bei Überschreiten zuvor festgelegter Geschwindigkeitslimits, inklusive Farbwechsel und akustischem Signal. Tempolimits lassen sich über mehrere Voreinstellungen schnell auswählen.

Zusätzlich stellt Tacho 55 auf dem iPhone Auswertungen zu Strecke, Durchschnitts und Höchstgeschwindigkeit sowie Höhenangaben bereit. In neueren iOS-Versionen kommen Kosten und Kraftstoffrechner sowie Routenvergleiche hinzu. Die App ist als universelle Anwendung für iPhone und iPads mit Mobilfunk verfügbar, weist jedoch wie alle GPS-Anwendungen auf einen erhöhten Energieverbrauch bei dauerhafter Nutzung hin.