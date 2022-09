Apple Watch Ultra: Unterm Hammer, im freien Fall und in der Tauchkammer

Getestet wurde die Apple Watch am Wochenende auch vom YouTube-Kanal TechRax, der bereits die Autounfall-Erkennung des iPhone 14 Pro auf die Probe stellte und das neuen Apple-Smartphone dazu in einen eigens inszenierten Autounfall verwickelte .

Eben jener „DC Rainmaker“ hat die hierzulande 999 Euro teure Uhr jetzt in eine Tauchkammer gelegt, um so den Tiefenmesser mit Wassertemperatur-Sensor auszuprobieren. Eine der ersten Erkenntnisse: Nach einer Wassertiefe von 130 Fuß (knapp 40 Meter) hört die Apple Watch Ultra auf mitzuzählen und bewertet die Tiefe anschließend nur noch als „jenseits von 130 Fuß“.

