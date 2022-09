iPhone 14 Pro im Crashtest: YouTuber testet Unfallerkennung

Möglich ist, dass sich das iPhone der Tatsache vergewissern möchte, dass das Unfallereignis aufgehört hat, ehe dieses als solches bewertet wird. So könnte etwa ausgeschlossen werden, dass die erkannte Erschütterung auf eine versehentlicher Fahrt des iPhones im Schleudergang der Waschmaschine zurückzuführen ist. Würden die Erschütterungen in der Waschmaschine doch weiter fortgesetzt werden, während nach einem kraftvollen Autounfall für gewöhnlich erst mal Ruhe einkehrt.

Was im Video als erstes auffällt: Anstatt sich umgehend nach der Kollision in den Unfallmodus zu versetzen hat das iPhone 14 Pro noch gut 10 Sekunden benötigt, um die Unfallroutine anzuwerfen.

