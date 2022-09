Apple Watch Ultra: Die ersten Reviews sind da

Mit der Apple Watch Ultra geht am Freitag die leistungsfähigste und zugleich auch aktuell teuerste Apple-Uhr in den Verkauf. Die Uhr sucht eine dritte Nutzergruppe abseits der bereits durch die Apple Watch SE und die reguläre Apple Watch abgedeckten Bereiche und will sich dort platzieren, wo aktuell noch die Premium-Sportuhren von Herstellern wie Garmin oder Suunto dominieren.

Zwei Tage vor dem offiziellen Verkaufsstart hat Apple das Review-Embargo für die Uhr aufgehoben. Dementsprechend können erste, von Apple mit Vorabmodellen der Uhr ausgestattete Berichterstatter ihre bislang damit gemachten Erfahrungen veröffentlichen. Wir haben unten eine kleine Auswahl von Video-Reviews mit eingebettet, freuen uns aber jetzt schon auf den noch ausstehenden Review von DC Rainmaker, eine Autorität, wenn es um Tests von entsprechenden Produkten im Outdoor- und Sportbereich geht. Als Einstimmung könnt ihr euch jetzt schon dessen Review der regulären Apple Watch Series 8 zu Gemüte führen.

Apple Watch Ultra im Video

Doch zurück zur Apple Watch Ultra. Wie immer fasst Marques Brownlee die wesentlichen Eckdaten und die damit verbundenen praktischen Erfahrungen kompakt zusammen. Damit verbunden bestätigt der YouTube auch die deutlich bessere Akku-Laufzeit der neuen Apple-Uhr. So hat bei ihm die Apple Watch Ultra volle zwei Tage inklusive der nächtlichen Schlafüberwachung durchgehalten.

Die allgemeine Betrachtung von Brownlee ergänzt in unserem zweiten Video iJustine, die bei ihrer Vorstellung den Fokus eher auf die Sportfunktionen der neuen Uhr legt, sich dabei aber im Wesentlichen vergleichsweise kritiklos an Apples Pressetext hält. Ausführlicher hat sich in Textform Victoria Song bei The Verge mit der neuen Uhr befasst.

Die Apple Watch Ultra lässt sich bereits seit ihrer Vorstellung zu Monatsbeginn vorbestellen und wird wie gesagt von Freitag an ausgeliefert. Abgesehen von ihrem markanten und größeren, aus Titan gefertigten Gehäuse verfügt die Uhr auch über eine Reihe weiterer, bei der regulären Apple Watch nicht vorhandener technischer Details. So ist der Bildschirm der Uhr nicht nur größer, sondern laut Apple auch beinahe doppelt so hell wie bei jeder anderen Apple Watch zuvor. Auch bietet die Uhr zahlreiche für Extremsportler wichtige Funktionen begonnen bei einer akkurateren GPS-Bestimmung bis hin zu beispielsweise einem integrierten Tiefenmesser mit App-Anbindung.

Preislich setzt sich die Apple Watch Ultra dementsprechend ebenfalls nach oben ab, wer die Uhr kaufen will, muss mindestens 999 Euro investieren.