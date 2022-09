Apple Watch Ultra im Expertentest

Wenn ihr euch tatsächlich für die Apple Watch Ultra interessiert und einigermaßen gut gesprochenes Englisch versteht, ist das unten eingebettete Video eine Empfehlung. Die Apple Watch Ultra will sich mit den Premium-Sportuhren von Herstellern wie Garmin oder Suunto messen, dementsprechend ist es von besonderem Interesse, wie sich die neue Apple-Uhr im Ausdauer- und Extremsportbereich schlägt.

Das Blog von DC Rainmaker ist eine anerkannte Anlaufstelle für Tests von Sportgeräten, die im Zusammenhang mit Aktivitäten wie Laufen, Radfahren oder Schwimmen stehen. Dementsprechend musste sich die Uhr hier nicht nur bei einem kurzen Sprung in den Pool beweisen oder gar vom Schreibtisch aus bewerten lassen, wie dies teils bei den normalerweise von Apple bevorzugten Autoren der Fall ist, sondern wurde einer Reihe von extremeren Tests unterzogen. Unter anderem war der Blogger mit der Uhr am Arm 14 Stunden in den Alpen unterwegs und hatte am Schluss noch 15 Prozent Akku-Leistung übrig.

Alles in allem hat sich die Apple Watch Ultra am Arm des erfahrenen Testers ganz gut geschlagen. Rainmaker sieht die Apple Watch Ultra als vielversprechenden ersten Ausflug Apples in die Welt des Ausdauersports und sonstiger sportlicher Abenteuer, allerdings gibt er Apple noch ein ordentliches Pflichtenheft mit auf den Weg. Um sich tatsächlich mit den Premiumgeräten auf diesem Markt messen zu können, sollten Funktionen wie eine Navigationsmöglichkeit nachgerüstet oder auch generell weitere Verbesserungen bei der Bedienung und Menüführung integriert werden.