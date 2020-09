Apple Watch Series 5 mittlerweile kaum noch lieferbar

Um die Gerüchteküche bezüglich des heutigen Datums noch etwas anzuheizen: Die Verfügbarkeit der Apple Watch Series 5 hat sich in den letzten Tagen massiv verschlechtert, mittlerweile sind die meisten Modelle der Uhr bei Apple entweder gar nicht mehr lieferbar, oder können den Angaben im Apple Store zufolge frühestens Ende September oder erst im Oktober versandt werden.

Wir konnten beobachten, dass sich die Liefersituation einzelner Modelle besonders in den letzten Stunden massiv verschlechtert hat. Teils gestern noch verfügbar, lassen sich die Uhren jetzt weder kurzfristig online bestellen, noch in den deutschen Apple-Ladengeschäften abholen. Einzelne Kunden berichten zudem davon, dass selbst im Einkaufswagen von Apples Online-Shop vorgemerkte Geräte plötzlich verschwunden seien.

Somit darf der heutige Nachmittag mit Spannung erwartet werden, zumal der Apple-Blogger Jon Prosser weiter daran festhält, dass er heute mit der Vorstellung einer neuen Apple Watch und einem neuen Modell des iPad Air rechnet. Prosser zufolge halten seine Quellen weiter daran fest, dass diese Ankündigungen für heute geplant seien. In der Vergangenheit konnte der Blogger im Voraus mehrfach exakte Informationen rund um neu vorgestellte Apple-Produkte liefern.

Aktuell wird erwartet, dass sich auf der Apple-Webseite heute um 15 Uhr etwas tut. Laut Prosser werden dann in Form einer Pressemitteilung und überarbeiteten Webseite die Apple Watch Series 6 und ein neues iPad Air angekündigt. Seit gestern macht aber auch die Theorie die Runde, dass Apple heute nur den Termin für ein noch in diesem Monat stattfindendes virtuelles Event bekanntgibt, in dessen Rahmen auch die neuen iPhone-Modelle angekündigt werden.

Neue Apple Watch mit SpO2-Messung?

Zu den kommenden iPhone-Modellen scheinen die wesentlichen Details bereits bekannt. Anders verhält es sich bei der Apple Watch Series 6. Hier wird allerdings auch erwartet, dass sich die mit dem neue Modell verbundenen Neuerungen in Grenzen halten. Die Rede ist vor allem von einer möglichen SpO2-Messung und einer optimierten Schlafüberwachung – die grundlegende Möglichkeit diesbezüglich wird mit watchOS 7 auch für ältere Modelle der Uhr kommen.