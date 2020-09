Fortnite-Konkurrent PUBG Mobile in Version 1.0 verfügbar

Das Battle-Royale-Spiel PUBG Mobile ist jetzt in Version 1.0 im App Store verfügbar. Die Versionsnummer ist verwirrend, ist die App doch bereits seit zwei Jahren für das iPhone erhältlich. Mit dem Update versprechen die Entwickler allerdings eine grundlegend überarbeitete Variante des Spiels, verbunden mit verbesserten Grafiken und einer neuen Version der Basiskarte Erangel.

Die Entwickler beschreiben die mit dem Update verbundenen Änderungen ausführlich und wir hängen den Text in Auszügen unten an. Zuvor wollen wir nochmal auf die Konkurrenzsituation zwischen PUBG Mobile und dem aus dem App Store verbannten Epic-Titel Fortnite eingehen. Wie es scheint, können PUBG-Entwickler Tencent aus der aktuellen Situation Profit schlagen. So wurde das Spiel vergangene Woche umfassend von Apple beworben, zudem dürften auch etliche Fortnite-Nutzer die konkurrierende Variante unter die Lupe nehmen. Epic Games verbucht eigenen Worten zufolge mehr als 60 Prozent weniger iOS-Nutzer auf Fortnite. In diesem Zusammenhang ist erwähnenswert, dass den Entwicklern zufolge mehr als 116 Millionen Nutzer Fortnite über iOS gespielt haben, das entspricht 63 Prozent aller Fortnite-Spieler.

Epic Games haben sich den Konflikt mit Apple betreffend möglicherweise verkalkuliert, die Entwickler versuchen nun, die App per einstweiliger Verfügung zurück in den App Store zu holen.

Doch zurück zu PUBG Mobile. Die Entwickler legen dem neu erschienenen Update auf Version 1.0 den folgenden Beschreibungstext bei:

Erangel bekommt ein Update! Entdecke den neuen Erangel-Modus!

Die Gebäude von Steinbruch und Gefängnis wurden vollständig upgegradet, um dir mehr Möglichkeiten zu bieten, egal ob du lieber looten oder dich mit Gegnern anlegen möchtest.

Mylta Power wurde neu gestaltet und ist reich an Ressourcen, um ein einzigartiges Kampferlebnis zu ermöglichen.

Gebäudestrukturen wurden upgegradet, um deine Geschicklichkeit und Strategie bei Angriff und Verteidigung zu testen. Ein versteckter Keller mit reichlich Ressourcen wurde hinzugefügt.

Kanonen, Panzerbarrieren, verlassene Fahrzeuge und Sandsäcke wurden als Deckung hinzugefügt, um neue Taktiken und Strategien zu ermöglichen.

Der Cheer Park wird erweitert, um dir das nächste Level der Unterhaltung und Freizeitgestaltung zu bieten!

Der Übungsplatz wurde erweitert und hat jetzt einen eigenen Schießstand für dich. Dazu wurden verschiedene Kampftechniken eingeführt und ein exklusiver Wettkampfplatz für die Spieler geschaffen.

Erkunde die romantische Seite des Sees im Cheer Park und genieße die zweisitzige Schaukel, das romantische Boot und den Heißluftballon.

Besuche die Extreme Arena, um die Extreme Challenge allein in Angriff zu nehmen und die Rangliste zu erklimmen! Schau zu, spiel mit oder tu, was immer du willst.

Neues Spielerlebnis