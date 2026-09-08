Ugreen: Neue Ladegeräte und Powerbank mit Preisnachlass

Die drei jüngsten Hardware-Neuvorstellungen von Ugreen aus den Bereichen Ladegeräte und Akkus sind jetzt allesamt mit deutlichem Preisnachlass erhältlich.

Qi2-Ladestation mit aktiver Kühlung

Den Anfang macht das Desktop-Ladegerät Ugreen MagFlow Pro. Amazon ist offizieller Vertriebspartner von Ugreen in Deutschland und bietet die Ladestation für iPhone und AirPods aktuell für 71,99 Euro an. Um den Rabatt zu erhalten, müsst ihr den 20-Prozent-Coupon auf der Produktseite aktivieren.

Die Qi2-Ladestation lädt kompatible iPhones kabellos mit bis zu 25 Watt. Zusätzlich lassen sich AirPods mit bis zu 2,5 Watt versorgen. Ein integriertes, abschaltbares Kühlsystem soll die Oberflächentemperatur des Smartphones während des Ladevorgangs um bis zu 11 Grad Celsius reduzieren. Die aktuelle Temperatur lässt sich auf einem kleinen Display ablesen.

Aufgepasst: Für den Betrieb wird zusätzlich ein USB-C-Netzteil mit mindestens 45 Watt benötigt. Im Lieferumfang ist lediglich ein Ladekabel enthalten. Ugreen bietet allerdings gerade mehrere passende Netzteile zu Sonderpreisen an. Das günstigste Modell mit 45 Watt ist bereits für 12,95 Euro erhältlich.

Produkthinweis UGREEN MagFlow Pro 25W Qi2 2-in-1 magnetische Ladestation mit Kühlung 71,99 Euro

160-Watt-Netzteil mit Display

Neu vorgestellt hat Ugreen zudem das USB-C-Ladegerät Nexode Pro 160W vorgestellt, das bei Amazon gerade für 99,99 Euro statt 129,99 Euro erhältlich ist. Als kostenlosen Bonusartikel lässt dabei sich zudem ein 240-Watt-Schnellladekabel auswählen.

Das Ladegerät stellt insgesamt bis zu 160 Watt bereit und kann beispielsweise zwei MacBooks gleichzeitig mit 100 und 60 Watt versorgen. Neben dem integrierten Kabel stehen zwei USB-C-Anschlüsse und ein USB-A-Port zur Verfügung. Der erste USB-C-Anschluss und das integrierte, 70 Zentimeter lange USB-C-Kabel liefern jeweils bis zu 140 Watt. in Farbdisplay zeigt unter anderem Ladeleistung, Spannung, Stromstärke und Temperatur an.

Produkthinweis UGREEN Nexode Pro 160W USB C Ladegerät mit einziehbarem Kabel, TFT Display 99,99 EUR 129,99 EUR

Neue Powerbank mit 20.000 mAh

Auch die neue Nexode Powerbank mit 20.000 mAh und bis zu 55 Watt Gesamtleistung ist bereits günstiger geworden und jetzt für 56,99 Euro statt 69,99 Euro erhältlich.

Ugreen betont hier, dass das Gerät besonders auf seine Sicherheit geprüft wurde. Ein integriertes Display zeigt Informationen wie Zellstatus, Akkuzustand, Ladezyklen und Temperatur in Echtzeit an. Für den Anschluss von Geräten sind je eine Buchse für USB-C und USB-A sowie ein integriertes USB-C-Kabel vorhanden, das zugleich als Tragegriff verwendet werden kann.