Smartes Fernglas mit App-Anbindung: Unistellar ENVISION startet

Mehr als zwei Jahre nach dem Start der Kickstarter-Kampagne wird aus dem Unistellar ENVISION ein reguläres Produkt. Das smarte Fernglas befindet sich inzwischen in Serienproduktion und soll klassische 10×50-Optik mit Augmented Reality verbinden. Die ersten für Unterstützer produzierten Geräte werden derzeit ausgeliefert.

Echte Optik statt Videobild

Anders als bei vielen AR-Headsets blickt man beim ENVISION nicht auf ein von Kameras aufgenommenes und anschließend auf Displays dargestelltes Bild. Nutzer schauen direkt durch die klassische Optik, während zusätzliche Informationen als rote AR-Ebene darübergelegt werden. Unistellar bezeichnet das Gerät daher als erstes „Full-Field-AR-Fernglas“ seiner Art.

GPS, Kompass und Trägheitssensoren bestimmen Position und Blickrichtung. Nachts kann das Fernglas unter anderem Sternbilder, Planeten, Doppelsterne und Deep-Sky-Objekte identifizieren. Tagsüber werden beispielsweise Berggipfel, Denkmäler, Wasserstellen und andere Orientierungspunkte beschriftet. Die zugehörige Unistellar-App liefert zusätzliche Daten und vorbereitete Beobachtungstouren.

Sterne, Gipfel und Sehenswürdigkeiten erkennen

Mehrere Betriebsarten sollen dabei helfen, die Orientierung zu behalten. „Smart Scouting“ legt Kartendaten passend zur Blickrichtung über die Umgebung. Mit „Guided Navigation“ kann ein bestimmtes Ziel gesucht werden. „Target-Lock Sharing“ merkt sich dagegen ein Objekt, sodass das Fernglas anschließend an eine andere Person weitergereicht und diese zum gleichen Ziel geführt werden kann.

Die Technik basiert auf vollständig mehrfachvergütetem BAK4-Glas und zehnfacher Vergrößerung. Unistellar gibt eine Akkulaufzeit von rund fünf Stunden beziehungsweise bis zu 1.000 AR-Beobachtungen an. Die Produktseite nennt zudem ein Gewicht von 1,2 Kilogramm und ein Sichtfeld von sechs Grad.

Funktioniert auch ohne Akku

Ist die Elektronik nicht erwünscht oder der Akku leer, lässt sich ENVISION weiterhin als gewöhnliches optisches Fernglas verwenden. Für die Smart-Funktionen können Kartendaten zudem vorab heruntergeladen werden, sodass sie auch abseits einer Internetverbindung zur Verfügung stehen.

Das Unistellar ENVISION kostet 1.499 Euro. Neue Vorbestellungen sollen laut Hersteller noch vor Weihnachten ausgeliefert werden. Bereits zuvor bestellte Geräte werden in mehreren Chargen verschickt.