Apple Watch: Apple denkt angeblich über Touch-ID-Funktion nach

Welche Funktionserweiterungen stehen bei der Apple Watch auf dem Plan? Das israelische Blog The Verifier liefert eine Einschätzung. Die Webseite konnte in der Vergangenheit hier und da durchaus treffsichere Vorhersagen liefern, ihre Einlassungen zur Apple Watch sind allerdings wenig spektakulär. So besteht ohnehin schon kaum ein Zweifel daran, dass Apple an Funktionen wie Schlafüberwachung oder der Möglichkeit, den Sauerstoffgehalt im Blut zu messen, arbeitet. Nicht nur, weil wir in der Vergangenheit schon diverse Hinweise diesbezüglich gesehen haben, sondern vor allem auch, weil Apple hier momentan der Konkurrenz hinterherläuft.

Dennoch könnt ihr euch das unten eingebettete Video für einen schnellen Überblick zu Gemüte führen. Angesprochen werden auch eher unwahrscheinliche Punkte wie eine Touch-ID-Funktion für die Uhr oder ein neues, rundes Gehäuse. Auch wenn Apple intern sicherlich mit all diesen Optionen spielt und testet, eine Änderung der Gehäuseform scheint uns auf absehbare Zeit nahezu ausgeschlossen und Touch ID dürfte zumindest momentan noch an der technischen Umsetzung scheitern – zumindest wenn Apple von seinem hohen Anspruch bezüglich der Sicherheit dieser Funktion nicht abrückt. Bislang zeigten sich die von anderen Herstellern genutzten, in den Bildschirm eingelassenen Sensoren jedenfalls noch nicht ausreichend verlässlich.

Begleitend zum Video wollen wir nochmal an die letzten ernstzunehmenden Apple-Watch-Gerüchte erinnern: