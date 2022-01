Apple verschiebt Provisionspflicht für kommerzielle Gruppenangebote erneut

Apple hat die aufgrund von Corona verschärfte Situation für die Anbieter von Fortbildungsmaßnahmen und zugleich den dringenden Bedarf an solchen Onlineangeboten zum Anlass genommen, das Inkrafttreten der neuen Gebührenordnung diesbezüglich einmal mehr aufzuschieben. Zunächst wurde die Übergangslösung bis ins vergangene Jahr und dann erneut bis zum nun erfolgten Jahreswechsel verschoben. In einer neuen Mitteilung an Entwickler nennt Apple nun den 30. Juni 2022 als Stichtag für die Einführung der zusätzlichen Gebühren. Zu dem erneuten Aufschub habe man sich angesichts des jüngsten Wiederauftretens von COVID und seiner anhaltenden Auswirkungen auf solche persönlichen Angebote entschieden.

