Apple-Guthaben: In dieser Woche wieder nur 10% Bonus

Nach dem Motto „besser als nichts“ müsst ihr euch auch in dieser Woche mit 10 Prozent Bonus beim Kauf von Apple-Guthaben begnügen. Genau wie in der vergangenen Woche bei Netto gibt es von heute an bei Penny eine entsprechende Bonusaktion.

Von Vorteil ist in jedem Fall, dass die Penny-Aktion nicht nur in den Filialen des Discounters, sondern auch online bei penny-kartenwelt.de läuft. In beiden Fällen bekommt ihr beim Kauf von Apple-Guthaben im Wert von 25 Euro, 50 Euro oder 100 Euro jeweils 10 Prozent Bonus obendrauf.

Die Aktion bei Penny läuft von heute bis Sonntag, 30. Januar. Beachtet damit verbunden unbedingt, dass ihr die Karten bis zum 13. Februar einlösen musst, um das Bonusguthaben zu erhalten. Der erhöhte Betrag wird euch dann automatisch gutgeschrieben und kann wie gewohnt für Einkäufe im App Store und iTunes Store sowie zum Begleichen von über das Apple-Guthaben abgerechneten Abogebühren verwendet werden.

Nur 10% Bonus: Schlechtes Vorzeichen für 2022?

Bleibt uns nur zu spekulieren, ob man die vergleichsweise geringe Höhe der ersten beiden Bonusaktionen in diesem Jahr schon als Vorzeichen einer erneuten Rabattminderung werten muss. Jedenfalls sind die Zeiten, zu denen man hier noch satte 30 Prozent tatsächlichen Preisnachlass mitnehmen konnte, endgültig vorbei.