Bosch Smarthome will jetzt auch Geräteversicherung verkaufen

Bosch Protect+ an sich ist ein in Verbindung mit dem Dienstleister WERTGARANTIE verfügbares Angebot, dessen Nutzen und Attraktivität wohl jeder Bosch-Smarthome-Nutzer für sich beurteilen muss. Zumal das fett-gedruckte „Monatlich nur 1€/Gerät“ darüber hinweg täuscht, dass ein Mindestbetrag von 5 Euro pro Monat für fünf Geräte für den Abschluss erforderlich ist und erst dann der genannte Preis von von einem Euro pro zusätzlich versichertem Gerät zur Geltung kommt.

Insert

You are going to send email to