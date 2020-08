Apple und In-App-Käufe: WordPress-Updates irrtümlich blockiert

Apple hat dieser Tage nicht nur mit Epic Games Ärger am Hut. Offenbar hatte der iPhone-Hersteller vor einiger Zeit schon die Entwickler der populären Blog-Software WordPress dazu aufgefordert, ihre App mit In-App-Käufen auszustatten, andernfalls werde man keine weiteren Updates freigeben. Jetzt hat sich Apple entschuldigt und die Forderung zurückgezogen – dies allerdings wohl erst auf öffentlichen Druck hin.

Heads up on why @WordPressiOS updates have been absent… we were locked by App Store. To be able to ship updates and bug fixes again we had to commit to support in-app purchases for .com plans. I know why this is problematic, open to suggestions. Allow others IAP? New name?

Am Freitag ging der WordPress-Entwickler Matt Mullenweg mit einem Tweet an die Öffentlichkeit und wies darauf hin, dass Apple seit geraumer Zeit keine Updates für die iOS-App von WordPress mehr freigebe. Apple habe ihn dazu aufgefordert, die optional über die WordPress-Webseite erhältlichen Tarife auch als In-App-Kauf anzubieten.

Die Apple-Forderung kam durchaus überraschend, da sich WordPress selbst stets kostenlos nutzen lässt und auch die App keinerlei Kaufvoraussetzung oder eine Aufforderung dazu mit sich bringt. Bei den auf der WordPress-Webseite angebotenen Tarifen handelt es sich um von der Nutzung der Software unabhängige Angebote, die Server-Dienstleistungen beinhalten. Apple war bezüglich seiner Forderungen jedoch nicht zu Diskussionen bereit und Mullenweg sah somit auch keine Möglichkeit, die angedrohten drastischen Maßnahmen in Frage zu stellen.

Erst auf das mediale Echo nach Mullenwegs Veröffentlichung in den USA hin hat Apple am Wochenende dann mit einer für das Unternehmen äußerst ungewöhnlichen Bitte um Entschuldigung reagiert.

We believe the issue with the WordPress app has been resolved. Since the developer removed the display of their service payment options from the app, it is now a free stand-alone app and does not have to offer in-app purchases. We have informed the developer and apologize for any confusion that we have caused.