Apple und Google schaffen gemeinsame Basis für Corona-Tracking-Apps

Apple und Google werden gemeinsam eine technische Basis für Corona-Tracking-Apps bereitstellen. Die beiden Unternehmen wollen Regierungen und Gesundheitsbehörden dabei unterstützen, die Ausbreitung von COVID-19 durch den Einsatz von Bluetooth-Technologie zur Kontaktverfolgung einzudämmen. In einer gemeinsamen Pressemitteilung betonen die Konzerne, dass der Schutz der Privatsphäre und die Sicherheit der Benutzer im Mittelpunkt dieser Entwicklung stehen werden.

Contact tracing can help slow the spread of COVID-19 and can be done without compromising user privacy. We’re working with @sundarpichai & @Google to help health officials harness Bluetooth technology in a way that also respects transparency & consent. https://t.co/94XlbmaGZV

— Tim Cook (@tim_cook) April 10, 2020