Watchsmith: Trickreiche Zifferblatt-Erweiterung für die Apple Watch

Den Entwickler David Smith kennen einige von bestimmt durch seinen hervorragenden Schrittzähler Pedometer++. Mit Watchsmith hält er nun eine App bereit, mit deren Hilfe sich das Zifferblatt der Apple Watch erstaunlich vielseitig anpassen lässt. Natürlich kann auch Smith nicht das Apple-Monopol für Zifferblätter auf der Apple Watch umgehen, doch gelingt es ihm, die von Apple angebotenen Zifferblättern mithilfe eines komplexen Systems aus Komplikationen ein ganzes Stück vielseitiger zu gestalten.

Smith macht sich die Tatsache zunutze, dass iPhone-Apps die Anzeige der Apple Watch mithilfe von Komplikationen erweitern können. Nehmt Infos aus einer Wetter-App oder die Schrittzahl aus Smiths-Pedometer-App, die man in den kleinen Feldern auf den Infograph-Zifferblättern der Uhr anzeigen kann. Seine Watchsmith-App hat nun einzig und allein den Zweck, möglichst viele verschiedene Komplikationen bereitzustellen, beispielsweise aus den Bereichen Wetter, Kalender, Fitness oder Astronomie. Doch damit nicht genug, diese Komplikationen wiederum sind in ihrem Erscheinungsbild anpassbar und können sogar automatisiert werden, sodass beispielsweise an der gleichen Stelle im Zifferblatt morgens das Wetter, mittags der Kalender und abends ein Aktivitätsring angezeigt wird.

Wenn ihr zu den Apple-Watch-Trägern zählt, die lieber mehr als weniger auf die Anzeige ihrer Uhr packen, solltet ihr Watchsmith vermutlich einfach mal ausprobieren. Die App ist grundsätzlich kostenlos, lediglich für ausgewählte Funktionen wie die Anzeige von Gezeiten und Wetterdaten ist eine Premium-Mitgliedschaft erforderlich.