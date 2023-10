Apple und China: Zensurmaßnahmen sollen App-Angebot einschränken

Apple steht einem Bericht des Wall Street Journal zufolge in intensiven Verhandlungen mit der chinesischen Regierung, um die Auswirkungen einer neuen Gesetzgebung auf den App Store und in der Folge auch auf die grundsätzliche Marktposition des iPhone-Herstellers in China abzuschwächen. Die neuen Regeln könnten dazu führen, dass Apple Anwendungen wie Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube oder X (ehemals Twitter) bald schon aus dem chinesischen App Store entfernen muss.

Bislang profitieren die Anbieter der genannten Apps und indirekt auch Apple davon, dass sich diese über den chinesischen App Store laden und über die Hintertür dort auch verwenden lassen. Der reguläre Onlinezugang zu diesen Angeboten ist in China schon seit längerer Zeit gesperrt, die Nutzer umgehen diese Blockade teilweise allerdings, indem sie die zugehörigen Apps in Verbindung mit VPN-Diensten nutzen.

China hat dem Bericht zufolge mittlerweile den Druck auf Apple verstärkt und pocht auf die Einhaltung neuer Regeln, die von März an zwingend für alle entsprechenden Angebote gelten. Anbieter von Apps und Onlinediensten müssen in der Folge beim chinesischen Ministerium für Industrie und Informationstechnologie (MIIT) registriert und von der Behörde genehmigt sein. Offiziell als Maßnahme gegen Internet-Betrug eingeführt, geht man davon aus, dass die neue Gesetzgebung auch generelle Auswirkungen auf das App-Angebot in China hat. Bislang ließ sich eine direkte Genehmigung durch den Umweg über App Stores wie jenen von Apple umgehen.

China erwartet Zensur durch App-Store-Betreiber

Apple hat sich bereits über die vergangenen Jahre hinweg stets bemüht gezeigt, eine Einigung mit den chinesischen Behörden zu erzielen und dabei nicht selten auch Angebote aus den hauseigenen App Stores entfernt. Zuletzt sind dieser Form der Zensur mehr als 100 Anwendungen zum Opfer gefallen, die mit KI-Funktionen ausgestattet waren.

Im Falle der oben genannten Apps dürfte Apple ein generelles Verbot jedoch schwerer fallen, als es bei den Angeboten kleinerer Entwickler der Fall ist. Man darf annehmen, dass deren Verfügbarkeit trotz der mit der Nutzung verbundenen widrigen Umstände für zahlreiche Nutzer auch eine Rolle bei der Wahl von Endgerät und Plattform spielen. Investoren sehen die neuen Regeln daher auch als Bedrohung für das Apple-Geschäft in China.

Es wird als unwahrscheinlich betrachtet, dass sich die hinter den fraglichen App stehenden Konzerne den neuen chinesischen Regeln unterwerfen. Eine offizielle Registrierung würde höchstwahrscheinlich auch die Zustimmung zu verschiedenen chinesischen Zensurvorgaben insbesondere auch im Zusammenhang mit der Datenspeicherung und -übertragung erfordern. Findet Apple also keine Einigung mit der chinesischen Regierung, muss der iPhone-Hersteller App-Schwergewichte wie Facebook, YouTube & Co. komplett aus dem chinesischen App Store entfernen.