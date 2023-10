Überhitzte iPhones: Apple will per iOS-Update nachbessern

Seit dem Verkaufsstart des iPhone 15 und des iPhone 15 Pro gab es zahlreiche Berichte über deutlich höhere Temperaturen bei der Verwendung und beim Laden der Geräte. Wir haben in der vergangenen Woche schon über diesen Sachverhalt berichtet. Apple selbst hatte auf das Thema angesprochen bislang aber auf ein gewöhnliches Verhalten verwiesen, die Geräte könnten beispielsweise nach der erstmaligen Inbetriebnahme oder auch bei der Verwendung von grafik- oder prozessorintensiven Apps besonders warm werden.

Mittlerweile hat der iPhone-Hersteller diese Aussagen allerdings ergänzt und führt auch ein Problem mit iOS 17 selbst, sowie verschiedene aus dem App Store bezogenen Apps als mögliche Ursachen für das Verhalten an.

iOS 17.1 soll den Fehler beheben

In einer auf Medienanfragen hin ausgegebenen Stellungnahme spricht Apple von einem Fehler in iOS 17, der einen Teil der Anwender betreffe und mit einem Softwareupdate behoben werde. Zudem sei jedoch auch eine Reihe von Apps von Drittanbietern für die Wärmeprobleme verantwortlich. Man sei im Kontakt mit den verschiedenen Entwicklern und diese hätten entsprechende Updates für die betroffenen Anwendungen bereits in Arbeit.

Gegenüber dem Magazin Forbes wurde Apple etwas konkreter und hat die versprochene Fehlerkorrektur im Zusammenhang mit dem bereits im Beta-Test befindlichen Update auf iOS 17.1 angekündigt. Apple hat in diesem Zusammenhang auch betont, dass die Fehlerlösung nicht mit einer Leistungsreduzierung der Geräte verbunden sei. Entsprechende Theorien haben im Anschluss an die ersten Fehlerberichte die Runde gemacht.

Als für erhöhte iPhone-Temperaturen mitverantwortliche Apps hat Apple Instagram, Uber und auch das Rennspiel Asphalt 9 genannt. Entsprechende Korrekturen würden direkt von den Entwicklern integriert, bei Instagram sei der Fehler in der neuesten Version der App bereits behoben.

Verhalten für Anwender und Geräte ungefährlich

Apple spricht im Zusammenhang mit überhöhten Temperaturen beim iPhone auch USB-C-Ladegeräte an, die mehr als 20 Watt Leistung liefern. Diese könnten dennoch ohne Bedenken verwendet werden, da das iPhone den Strombezug beim Laden automatisch reguliere.

Generell müsse man im Zusammenhang mit der Überhitzung weder die Sicherheit betreffende Sorgen haben, noch eine Beschädigung oder Auswirkungen auf die langfristige Geräteleistung befürchten. iPhone und iPad hätten die nötigen Sicherheitsvorkehrungen integriert, um so etwas zu verhindern.

Im Zusammenhang mit den von Apple ausgegebenen Informationen irritiert uns einzig die Ankündigung der Fehlerbehebung erst mit iOS 17.1. Apple hat sich für die Vorbereitung der ersten „Punkt-Updates“ für neue iOS-Versionen in der Vergangenheit stets vier und mehr Wochen Zeit für die Beta-Tests genommen. iOS 17.1 wurde dagegen erst vor fünf Tagen in einer ersten Testversion an Entwickler ausgegeben. Sofern Apple den Fehler tatsächlich bereits lokalisiert hat, scheint uns daher ein schneller ausgegebenes Update – beispielsweise in Form von iOS 17.0.3 – nicht unwahrscheinlich.