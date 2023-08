China-Zensur: Apple entfernt mehr als 100 KI-Apps

Apple ist offenbar einmal mehr darauf bedacht, seine Beziehungen zur chinesischen Regierung nicht zu gefährden. Einem Bericht der South China Morning Post zufolge hat der iPhone-Hersteller mehr als 100 Apps, die mit ChatGPT vergleichbare KI-Funktionen bieten, aus dem App Store entfernt.

Apple agiert hier wenn man so will in vorauseilendem Gehorsam. Die Maßnahmen zielen auf die Einhaltung einer neuen gesetzlichen Regelung ab, die am 15. August in Kraft tritt und massive Einschränkungen für das Angebot von Anwendungen mit sich bringt, die unter der Verwendung von künstlicher Intelligenz Texte, Bilder, Audio oder auch Video generieren. Die chinesische Regierung setzt in diesem Zusammenhang künftig enge Grenzen und verlangt allem voran, dass „die sozialistischen Grundwerte eingehalten werden“.

3.… pic.twitter.com/FxpieHWKOh — Baye aka 威力狈 (@waylybaye) August 1, 2023

Mit der neuen Regelung verbunden liegt den Anwendungen ein eng gefasster Regelkatalog zugrunde, dessen Einhaltung durch die nationale Internetregulierungs- und Zensurbehörde „Cyberspace Administration of China“ (CAC) geprüft wird. Ohne den „Stempel“ der Behörde gilt das Angebot entsprechender Software in China künftig als illegal.

Apple prüft die Einhaltung der Regeln im Vorfeld

Apple beruft sich in einem Schreiben an die betroffenen Entwickler auf die Auflagen der chinesischen Regierung diesbezüglich. Oben haben wir einen damit verbundenen Tweet des Entwicklers der Anwendung OpenCat eingebettet, der die von Apple an die Entwickler verschickte Nachricht zeigt. Offenbar hat der iPhone-Hersteller die betroffenen Anwendungen eigenständig einer Prüfung diesbezüglich unterzogen und all jene Apps, die nicht über die erforderlichen Zulassungen verfügen, aus dem App Store entfernt.

Apple hat sich bereits in der Vergangenheit stets bemüht, die teils strikten Zensurforderungen der chinesischen Regierung zu befolgen und damit verbunden keinerlei nach außen hin vernehmbare Kritik geäußert.