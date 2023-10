iOS 17.1 bringt Taschenlampen-Anzeige auf alle Dynamic-Island-Modelle

Mit dem anstehenden Update auf iOS 17.1 bessert Apple in einer Angelegenheit nach, die derzeit einigen iPhone-Besitzern ein Stirnrunzeln entlockt. Bereits mit iOS 17 hat sich beim iPhone 15 Pro und beim iPhone 15 Pro Max eine Anzeige für die Taschenlampe in der „Dynamic Island“ einquartiert. Andere iPhone-Modelle müssen bislang jedoch auf diesen Komfort verzichten, obwohl sie mit den gleichen Voraussetzungen für eine solche Anzeige ausgestattet sind. Selbst bei den neuen Standardmodellen iPhone 15 und iPhone 15 Plus fehlt diese durchaus praktische Option.

Die Frage, warum Apple die neue Option nicht direkt vom Start weg auf allen kompatiblen Modellen bereitgestellt hat, wird uns wohl niemand beantworten. Den direkt auf dem Sperr- und auch auf dem Home-Bildschirm angezeigten Hinweis darauf, dass man die Taschenlampe aktiviert hat, darf man jedenfalls als ausgesprochen hilfreich bewerten – nicht nur, weil man auf diese Weise deutlich an die aktivierte Funktion erinnert wird, sondern auch weil man damit eine schnelle Möglichkeit zur Deaktivierung bereitgestellt bekommt. Ihr müsst lediglich auf das kleine Taschenlampen-Symbol in der Dynamic Island tippen, um den zugehörigen Aus-Schalter anzuzeigen.

Auch für Standardmodelle und iPhone 14 Pro

Auf den Start der Beta-Tests für iOS 17.1 haben wir ja in der vergangenen Woche hingewiesen. Die auf den ersten Blick erkennbaren, mit dem Update verbundenen Neuerungen halten sich ja eher in Grenzen. Die damit hinzugekommene neue Anzeige der Taschenlampe in der Dynamic Island ist wohl auch deswegen etwas untergegangen, weil sie bei einem Teil der Geräte ohnehin schon verfügbar war.

Das Update auf iOS 17.1 bringt die Dynamic-Island-Integration für die Taschenlampe nicht nur auf die neuen Standard-Modelle iPhone 15 und iPhone 15 Plus, sondern stellt die Funktion auch auf den im vergangenen Jahr erschienenen Pro-Modellen bereit. Das iPhone 14 Pro und das iPhone 14 Pro Max waren die ersten beiden iPhones, bei denen sich die Sensor-Aussparung „Notch“ vom oberen Bildschirmrand gelöst hat und von Apple zum zusätzliche Funktionen erweitert wurde.