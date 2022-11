Apple und Amazon sorgen für künstlich hohe iPhone-Preise

Amazon hingegen steig wieder in den Verkauf von Apple-Produkten ein und sorgte seinerseits dafür, dass iPhone, iPad und Co. auf der eigenen Plattform ausschließlich von Apple selbst und nicht über Drittanbieter zum Kauf angeboten wurden.

Blick zurück: Ihr erinnert euch vielleicht noch. Vor wenigen Jahren waren die beiden Unternehmen noch weit von ihrer momentan sehr partnerschaftlichen Zusammenarbeit entfernt. Apple ließ die Prime Video-Applikation nicht in den hauseigenen App Store, Amazon verkaufte keine Apple-Produkte in seinen Online-Filialen.

