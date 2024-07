„Apple Store“-App will Nutzer besser beraten

Apple hat die „Apple Store“-App überarbeitet und in Version 6.0 veröffentlicht. Allem voran wurde der App-Bereich „Für dich“ aktualisiert. Hier sollen Apple-Kunden noch besser auf ihre persönlichen Bedürfnisse zugeschnittene Tipps und Informationen erhalten sowie schnell auf ihre zuletzt getätigten Einkäufe bei Apple zugreifen können.

Die Einkaufs-App von Apple hat in diesem Zusammenhang auch eine neue Aufteilung in der Menüleiste am unteren Bildschirmrand erhalten. Der Bereich „Für dich“ steht jetzt ganz auf der linken Bildschirmseite, gefolgt von dem jetzt in „Produkte“ umbenannten Bereich „Einkaufen“, der neuen Rubrik „Mehr machen“, der Suchfunktion und dem von Apple „Einkaufstasche“ genannten digitalen Warenkorb.

„Mehr machen“ ersteht den bisherigen Bereich „Sessions“ und kombiniert jetzt die Möglichkeit, sich für die von Apple angebotenen Workshops anzumelden mit Hilfedokumenten, Infos zu Soft- und Hardwarefunktionen sowie zum Teil auch den gleichen persönlichen Tipps und Werbeinhalten, die auch im „Für dich“-Bereich zu sehen sind.

Erweiterte Datenschutzeinstellungen möglich

Neu sind auch die erweiterten persönlichen Datenschutzeinstellungen. Ihr könnt diesen App-Bereich über euer Benutzersymbol oben rechts aufrufen. Beispielsweise hat man hier die Möglichkeit, der App nur das Versenden von wichtigen Push-Mitteilungen zu gestatten und kann zudem entscheiden, ob man Apple auch gestatten will, die persönliche App-Nutzung für allgemeine Analysezwecke auszuwerten.

Generell stellt die „Apple Store“-App eine sehr gute Alternative zum Besuch der Apple-Webseite dar. Man kann gleichermaßen bereits getätigte Einkäufe bei Apple oder deren Status verfolgen und sich zudem über neue Produkte und Angebote informieren.

Hilfreich beim nächsten iPhone-Start

Die Möglichkeit, eine Produktauswahl als Favorit zu sichern, kann sich beispielsweise beim Start der nächsten iPhone-Generation wieder als praktisch erweisen. Wenn man sich hier vorab schon sein Wunschmodell zurechtklickt, spart man beim Abgeben der Bestellung möglicherweise die für eine Auslieferung am ersten Tag entscheidenden Sekunden.