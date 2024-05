Apple USA bietet Video-Kaufberatung über „Apple Store“-App an

Während sich das Update für die „Apple Store“-App hierzulande lediglich auf Fehlerbehebungen und Leistungsverbesserungen beschränkt, haben Apple-Kunden in den USA jetzt die Möglichkeit, sich bei einem Online-Einkauf über die App per Videochat beraten zu lassen.

Für Nutzer der Webversion des Apple Store steht die Kaufberatung per Video bereits seit gut einem Jahr zur Verfügung. Apple hatte die Funktion im März des vergangenen Jahres gemeinsam mit der gelben Sonderedition des iPhone 14 eingeführt.

Mit der Integration in die „Apple Store“-App bessert Apple hier vergleichsweise spät nach, denn für iPhone-Nutzer sollte die App-Version von Apples Onlineshop eigentlich die beste und komfortabelste Option für einen Einkauf bei Apple darstellen.

Im Rahmen der Video-Unterstützung bei einem Kaufprozesses haben Nutzer auch die Möglichkeit, im Anschluss an diese Kaufberatung auf eine transkribierte Version des Gesprächs zuzugreifen. Somit bleibt es auch jedem Anbieter freigestellt, ob er sich nur informieren oder tatsächlich auch gleich einen Kauf tätigen will.

Es scheint eher unwahrscheinlich, dass Apples Video-Kaufberatung auf absehbare Zeit auch in Deutschland Anwendung findet. Hierzulande stehen bislang nur das Telefongespräch oder ein klassischer Textchat als Optionen bereit.

iPhone 13 mini wieder als „Refurb“ erhältlich

Ein schneller Hinweis noch für alle Apple-Nutzer, die auf der Suche nach einem halbwegs günstigen iPhone 13 mini sind – der letzten Ausführung von Apples „Mini-iPhone“, die vor drei Jahren erschienen ist.

Nach langer Abstinenz wird das iPhone 13 mini aktuell wieder in begrenzter Stückzahl über den Apple Refurb Store zum Verkauf angeboten. Das Telefon ist dort zum Preis von 509 Euro erhältlich, allerdings ausschließlich in der Farbe „Mitternacht“ und in der Ausführung mit 128 GB Speicher.

Allgemein bietet Apple ansonsten alle Varianten der iPhone-Generationen 12 und 13 generalüberholt an. Das iPhone 13 mini ist das einzige davon, das die meiste Zeit vergriffen ist.