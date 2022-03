Apple stoppt „Search Ads“-Werbung im russischen App Store

Apple hat nun auch die Auslieferung seiner Search Ads genannten App-Werbebanner in Russland gestoppt. Die betroffenen Entwickler wurden per E-Mail entsprechend informiert. Demzufolge wurden alle laufenden Search-Ads-Kampagnen in Russland auf unbestimmte Zeit ausgesetzt und es können auch keine neuen Werbekampagnen für Russland gebucht werden.

Apple hat seine App-Store-Anzeigen hierzulande vor knapp vier Jahren eingeführt. Es handelt sich dabei um die blau hinterlegten Werbebanner für Apps, die ihr beispielsweise auf Übersichtsseiten oder bei der Suche im App Store angezeigt bekommt.

App Store selbst bleibt am Netz

Der App Store selbst bleibt in Russland weiter am Netz und ist bis auf die von Entwicklern gesteuerten Einschränkungen auch voll funktionsfähig. Über die vergangene Woche hinweg haben uns immer mehr Mitteilungen von Entwicklern erreicht, die ihre Apps in Russland nicht mehr anbieten. Entwickler können für jede App separat bestimmen, in welchen Ländern diese zur Verfügung steht. Von der Russland-Sperre machen nicht nur bekannte und in der Ukraine ansäßige Studios wie Readdle Gebrauch, auch viele kleinere Anbieter wollen auf diese Weise ihre Solidarität mit der ukrainischen Bevölkerung zum Ausdruck bringen.

Apple selbst hat bereits zu Monatsbeginn den Verkauf von Hardware in Russland eingestellt. Der ukrainische Ministerpräsident hatte den iPhone-Hersteller in einem offenen Brief auch dazu aufgefordert, darüber hinaus gehende Dienstleistungen wie etwa den Betrieb des App Store in Russland zu stoppen. Eine solche Entscheidung ist mit Blick auf die Entwicklung der Lage zwar nicht gänzlich auszuschließen, hätte allerdings weitreichende und unüberschaubare Konsequenzen, von denen nicht zuletzt auch unbeteiligte und gegenüber dem russischen Vorgehen kritisch eingestellte Bevölkerungsgruppen direkt betroffen wären. Berichten zufolge steigt die Nachfrage nach VPN-Angeboten und verschlüsselten Messengern aus Furcht vor staatlicher Überwachung und Repression seit dem Beginn des Ukraine-Krieges in Russland massiv.