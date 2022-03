MagSafe-Zubehör von CubeNest: Elegante Halterung und Alu-Powerbank

Unter der Bezeichnung Premium PS Plus S011 hat der Anbieter CubeNest einen ansprechenden und preislich durchaus attraktiven magnetischen iPhone-Ständer im Programm. Die aus Aluminum gefertigte Halterung ist zum Preis von 15,99 Euro erhältlich.

Die Halterung von CubeNest besteht aus einem kreisrunden Standfuß aus Aluminium, der dank zweier Nanopads an der Unterseite fest und sicher auf glatten Oberflächen haftet, bei Bedarf aber auch problemlos anderweitig platziert werden kann.

Am oberen Ende des etwa zehn Zentimeter hohen Fußes sitzt eine Metallkugel, auf der ein magnetischer Teller frei rotieren und ein mit MagSafe kompatibles iPhone ebenfalls frei drehbar festhalten kann. Auf diese Weise ist die Verwendung im Hoch- und Querformat gleichermaßen möglich.

Wir haben den S011 von CubeNest hier schon seit geraumer Zeit in Verwendung. Der Ständer sieht nicht nur edel aus, sondern verrichtet absolut zuverlässig seinen Dienst. Das iPhone kann dabei problemlos auch in einer MagSafe-Hülle stecken.

Als nicht dokumentiertes „Bonus-Feature“ ist vielleicht noch zu erwähnen, dass sich der Ständer auch in Verbindung mit Apples MagSafe-Adapter verwenden lässt. So lässt sich ein iPhone auch gemeinsam mit dem MagSafe-Ladegerät am Teller des Zubehörs anbringen. Beim Abnehmen bleibt der MagSafe-Adapter dann allerdings am iPhone hängen, doch könnt ihr diese alleine beispielsweise zur Aufbewahrung dann ebenfalls wieder an den CubeNest-Ständer hängen.

Ein Hinweis noch zu den aktuellen Kaufoptionen. Warum auch immer, wird auf der Produktseite bei Amazonen eine direkte Option zum Kauf angezeigt. Der Ständer ist allerdings verfügbar, wenn man oben rechts auf die Taste „Alle Angebote“ klickt.

CubeNest bietet darüber hinaus diverses weiteres iPhone-Zubehör an. Brandneu ist beispielsweise auch ein MagSafe-Akku im Alugehäuse erhältlich, der zum Preis von 35 Euro mit laut Hersteller 5.000 mAh Kapazität und bis zu 15 Watt kabelloser Ladeleistung kommt.