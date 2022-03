App-Anbieter Readdle geht gegen russische Anwender vor

Der Software-Anbieter Readdle gehört zu einem der Schwergewichte im App Store und bietet mehrere Anwendungen für Mac, iPhone und iPad an, die sich in ihren jeweiligen Nischen als herausragend gute Optionen etabliert haben. Neben dem PDF-Editor PDF Expert ist Readdle unter anderem mit der E-Mail-Applikation Spark und mit der hervorragenden Kalender-Anwendung Calendars 5 in Apples Software-Kaufhaus vertreten. Apps, die im Alltag vieler Anwender mit den Jahren essentiell geworden sind.

Die russischen Bestandskunden schließt das in der Ukraine ansässige Entwickler-Studio nun effektiv von der weiteren Nutzung der Applikationen aus. Wie die Readdle-Verantwortlichen im Hausblog erklären, habe man die eigenen Applikationen aus den russischen Filialen der von Apple betriebenen Software-Kaufhäuser als auch aus Googles Play Store entfernt.

Während potentiellen Neukunden damit der Griff zu den Readdle-Applikationen komplett verwehrt wird, zielt die Aktion ausdrücklich auch auf Bestandskunden ab. Diesen will Readdle fortan keinen Support mehr anbieten und auch keine Aktualisierungen mehr zur Verfügung stellen. In Apples App Store ist dabei die der Apple ID zugeordnete Region ausschlaggebend. Sprich: Auch in Deutschland beheimatete Anwender die auf ihren Geräten eine Apple ID mit russischer Zuordnung einsetzen, sollen von zukünftigen Aktualisierungen ausgeschlossen werden.

Während der Schritt als Statement der ukrainischen Entwickler im Angesicht des tobenden Krieges für viele Anwender durchaus nachvollziehbar sein dürfte, stellt sich dennoch die Frage wie zielführend entsprechende Aktionen sind, die über die gesetzlichen Vorgaben zur Sanktionierung Russlands hinausgehen. Readdle selbst begründet den Schritt mit der Unterstützung der ukrainischen Widerstandskämpfer und schreibt:

While we understand that not everyone in Russia shares the same views or beliefs as the Russian government, which is committing human rights abuses and war crimes, we must take action to support Ukraine’s fight for freedom.